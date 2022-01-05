Житель Заринска отдал мошенникам больше 2 млн рублей, надеясь заработать на инвестициях

В Алтайском крае мужчина перечислил мошенникам 2,242 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. По данным ведомства, потерпевший был уверен, что скоро начнёт зарабатывать на инвестициях.

Началось всё с рекламы в интернете, на которую и "клюнул" 55-летний житель Заринска. Авторы объявления обещали хороший доход от инвестиций. Мужчина тоже решил стать инвестором и оставил на сайте свой номер телефона. Через некоторое время ему перезвонил неизвестный человек и предложил свою помощь в сделках.

По указанию звонившего мужчина установил специальное приложение и зачислил на него все свои сбережения – 600 тысяч рублей. Однако выяснилось, что для "сказочных заработков" таких инвестиций недостаточно. Тогда потерпевший оформил в банке кредит на сумму более 1,6 млн рублей. Эти деньги он тоже перечислил неизвестным.

Правда, за две недели дохода он так и не увидел. Тогда-то житель Заринска и пошёл в полицию. Правоохранители установили, что мужчине звонили более чем с 30 телефонных номеров. Некоторые из них уже "светились" в похожих махинациях.

Теперь полицейские пытаются установить обстоятельства преступления и личности мошенников. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество, совершённое в особо крупном размере".

Напомним, недавно на удочку злоумышленников попался житель Тальменского района. Причём "влетел" он ещё крупнее: мужчина перечислил мошенникам почти 4 млн рублей. Аферисты представились сотрудниками банка и напугали его, что деньги пытаются украсть с карты. Запаниковав, потерпевший сам отдал свои сбережения преступникам.