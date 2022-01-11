Количество заболевших коронавирусом за сутки в России снова пошло вверх

За последние сутки в России выявили 17 525 новых инфицированных коронавирусом, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом. Это почти на 1700 случаев больше, чем днём ранее, когда подтвердили 15 830 случаев.

В абсолютном выражении прирост стал максимальным с 2 января. Теперь общее количество инфицированных за всё время с начала пандемии составляет 10 684 204 человека.

Кроме того, за сутки в стране умерло 783 пациента с диагнозом COVID-19, за весь период зарегистрировано 317 687 летальных исходов, выздоровели 9 732 018 человек, в том числе 25 216 за последний день.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за минувшие 24 часа выявлено в Москве (4635), Санкт-Петербурге (1512) и Московской области (855). В Алтайском крае официально подтверждено 279 новых случаев.

Ранее замдиректора Центра им. Гамалеи Денис Логунов рассказал, что вирусологи ожидают значительного подъёма заболеваемости коронавирусом в России в конце января – начале февраля.