279 новых случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки

За последние сутки в Алтайском крае зарегистрировали ещё 279 случаев коронавируса, сообщили в оперативном штабе. За это же время в регионе скончались 25 пациентов с диагнозом COVID-19.

Кроме того, за сутки выздоровели 235 жителей региона, всего за время пандемии лечение прошёл 105 491 человек.

В госпиталях с лабораторно подтверждённым ковидом находятся 1611 человек, а также 203 пациента с подтверждённой вирусной пневмонией. Тяжелобольных в регионе – 373 человека, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 182 .

Всего с начала пандемии в Алтайском крае зафиксирован 122 891 заболевший, в том числе 10 932 ребёнка. За всё время в регионе от COVID-19 умерло 8303 человека.

Напомним, днём ранее в Алтайском крае выявили 285 новых случаев коронавируса.