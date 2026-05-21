Абонент недоволен. В алтайском селе Шахи разгорелся конфликт из-за вышки сотовой связи
Как и во многих других случаях, граждане обеспокоены из-за возможного влияния сооружения на здоровье
21 мая 2026, 09:15, ИА Амител
Распространение технического прогресса в Алтайском крае привело к настоящим баталиям: группа жителей села Шахи протестует против установки в центре населенного пункта новой вышки сотовой связи. Объект уже практически завершен, однако граждане все еще намерены продолжать борьбу. Как началось сражение с вышкой, к чему оно пришло и действительно ли такое оборудование может представлять опасность — разбирался корреспондент amic.ru.
Ежедневное облучение
Первоначально cообщение от инициативной группы недовольных жителей села разместили в сообществе Barnaul 22 во "ВКонтакте".
«В центре села в непосредственной близости от жилых домов устанавливают вышку сотовой связи, несмотря на возражения жителей и даже сбор подписей против. О планах по установке мы узнали только после начала работ», — сообщает автор публикации.
Не в последнюю очередь жители обеспокоены и из-за того, что вышка появится на участке, через который дети идут в школу и детский сад. В связи с чем их и волнует "факт ежедневного воздействия ретранслятора".
Сюрприз для жителей
Участница инициативной группы противников вышки Дина Бартули сообщила: на месте, где должен появиться объект, раньше стояла водонапорная башня. Сооружение пришло в негодность и его снесли.
Жители, по словам девушки, ожидали, что на освободившемся месте обустроят какое-то пространство для отдыха. Тем более что здесь же когда-то располагался сельский клуб. Однако весной 2026 года там появился некий электрический счетчик, а затем и вкопанная арматура.
«Мы пошли в администрацию [сельсовета] и спросили: что здесь планируется делать? Нам сказали, что здесь установят вышку связи», — сообщила Бартули.
Далее, по словам девушки, власти сообщили, что разрешение "на земельные работы" подписано. А противникам строительства нужно "идти и жаловаться", если их этот факт не устраивает. Что они, в сущности, и сделали.
Сто разгневанных сельчан
Жители села составили коллективное обращение, под которым, по словам Бартули, подписались больше 100 человек. Строительство вышки в это время уже началось.
«Приехала [глава Павловского района Оксана Бронза] и сказала, что поделать ничего уже не может, все уже решено», — рассказала участница инициативной группы.
Как сообщила Бартули, еще одна девушка также написала обращение главе района, на что та якобы ответила, что "будет разбираться".
«Глава района сказала, что ей уже поступили сообщения, что [участники инициативной группы] собираются перекрывать дорогу, и что мы можем понести за это ответственность. Хотя ничего такого не было: мы просто подошли к строителям и спросили, что они будут делать и есть ли у них разрешение», — сообщила Бартули.
Разрешения в итоге предоставили: как оказалось, главы района и администрации сельсовета подписали все необходимые документы еще в 2025 году.
«У нас вокруг села уже есть несколько вышек. Все операторы у нас работают. У нас нет проблем со связью. Единственное, у нас рядом воинская часть — нас "глушат" и нет мобильного интернета. Но установка вышки этой проблемы не решит», — считает активистка.
Противники и сторонники
Другие жители села, за вычетом подписавшихся под обращением, похоже, отнеслись к появлению вышки довольно индифферентно. А в соцсетях обращение встретили весьма и весьма язвительными комментариями.
«Местные жители сами носят в карманах мобильные телефоны, воздействие в этом случае намного больше, чем от вышки. Вред [от вышки] будет, если на ней птицы отдыхают. Тогда рядом лучше машины не ставить», — пишет один из комментаторов в сообществе Barnaul 22.
Впрочем, нашлись у противников вышки и немногочисленные сторонники. Чаще всего — конспирологически настроенные.
«Это не сотовая связь! У нас в ста метрах от домов стоит [вышка], а связь всех операторов как была плохой, так и осталась. А вот самочувствие у всех стало заметно хреновым!» — возмущается другой подписчик.
При этом сами обеспокоенные жители села все равно намерены продолжать бороться: обращаться во все возможные органы и инстанции. От прокуратуры до политических партий.
В администрации же Павловского района редакции amic.ru представили официальный ответ, ранее направленный возмущенным сельчанам. Там о ситуации сказано следующее: аналогичные объекты устанавливаются по всему краю в рамках борьбы с "цифровым неравенством" при поддержке краевого Минцифры.
Размещение объекта в селе Шахи согласовали в декабре 2025 года, и сделано это было в полном соответствии с законодательством. Кроме того, перенести его может лишь сам собственник.
Не так страшна вышка...
Насколько на самом деле оправданны страхи жителей села Шахи? Эксперты-физики отмечают: бояться практически нечего. По крайней мере, при условии соблюдения всех технических требований.
«Существуют санитарные нормы, регулирующие количество высокочастотного излучения на квадратный метр», — пояснил инженер-лаборант кафедры радиофизики и теоретической физики Алтайского государственного университета Всеволод Щербинин.
Фактором "вреда" от станции является электромагнитное излучение. Именно из-за него, как отметил эксперт, в прошлом операторы радиолокационных станций сталкивались с ранним облысением. При этом сегодня негативное воздействие такого излучения хорошо изучено, и его влияние успешно минимизируют. Однако долгое время сидеть "в обнимку" с антенной все равно не стоит.
«Пример — микроволновая печка. СВЧ-излучение превращает все, что в нее попадает, в вареное. То же самое произойдет и с вами, если вы сядете близко к антенне. Но очень медленно: влияние имеют и уровень мощности оборудования, и время, проведенное рядом с ним», — сообщил Щербинин.
Теоретические последствия облучения для здоровья многочисленны: от катаракт до множества других болезней. Однако, как подчеркнул Щербинин, при установке станции мобильной связи все же проводится санитарная экспертиза. Она оценивает: какой уровень мощности объекта будет приходиться на заселенные людьми участки.
«Если людей беспокоит этот вопрос, нужно потребовать у оператора связи проведения экспертизы или предоставления документов о том, что она уже пройдена», — советует эксперт.
Если же экспертиза уже есть, то недовольным остается лишь заказать альтернативное исследование. Что, к слову, рекомендует скептикам и коллега Щербинина, доцент кафедры общей и экспериментальной физики АГУ Татьяна Андрухова.
Эксперт рассказала: электромагнитное излучение достаточно легко пропадает по мере удаления от его источника, а также "гасится" зелеными насаждениями, стенами домов и иными объектами. "Защитой" от него в сельской местности могут быть даже яблони или обычные кусты сирени.
По словам Андруховой, под ее руководством студенты АГУ даже проводили в Барнауле изучение электромагнитного излучения на улицах, где активно перемещается электротранспорт. Как установило исследование, это явление пропадает на довольно коротком расстоянии: уже у ближайших к остановкам электротранспорта жилых домов.
Кроме того, оба эксперта отмечают: сегодня человек в принципе постоянно окружен электромагнитным излучением от различных источников. И большинство людей к этому уже привыкли. При этом нельзя не отметить: конфликт вокруг установки вышки в селе Шахи — далеко не первый пример ситуации, когда жители Алтайского края активно выступают против размещения вышек связи.
Например, в 2024 году против размещения выступали жители бийского района "Санта-Барбара", прозванного так в народе из-за характерной полукруглой арки. Внимание к проблеме они также попробовали привлечь через соцсети. В том же 2024-м против строительства вышки выступали и барнаульцы, проживающие в квартале 2002. Их, как и жителей села Шахи, особенно встревожила близость будущего объекта с жилыми домами и школой № 128. Впрочем, в обоих случаях большинство пользователей соцсетей встретило сообщения борцов с вышками шутками — в основном о пресловутых "шапочках из фольги".Напомним, в январе 2026 года в Барнауле задержали двоих подростков, подозреваемых в поджоге трех вышек сотовой связи. По данным следствия, несовершеннолетние действовали по указанию неизвестного куратора. В отношении подростков возбудили уголовные дела о диверсии.
09:41:42 21-05-2026
«Существуют санитарные нормы, регулирующие количество высокочастотного излучения на квадратный метр», — пояснил инженер-лаборант кафедры. Инженер "шарит" в вопросе!)
09:45:47 21-05-2026
Главное, чтобы лет через 25 не выяснилось, что из-за вышек онкология зашкаливает.
15:14:12 21-05-2026
гость (09:45:47 21-05-2026) Главное, чтобы лет через 25 не выяснилось, что из-за вышек о... В ак она и так зашкаливает. И что кто-то объясняет причины?)
09:47:04 21-05-2026
ой, да ладно: бояться нечего
Есть подтверждённые научные данные о вредном влиянии вышек сотовой и других вышек. Это же излучение, и оно негативно влияет на здоровье человека. Информацию легко найти в интернете. Вышки должны находиться за пределами населённых пунктов. Недаром же их не разрешают ставить на зданиях школ. А вот кто подписал документ, разрешающий на территории поселения находиться вышке - с тем и нужно судиться, к нему претензии.
10:42:44 21-05-2026
гость (09:47:04 21-05-2026) ой, да ладно: бояться нечегоЕсть подтверждённые науч...
Если вышки, как вы пишите, ставить за пределами населённых пунктов, то в крупных городах сотовая связь и мобильный интернет будут очень плохого качества, а местами вовсе будут отсутствовать. Когда то приходилось оформлять вышки связи, в т.ч. в Шахах. Так вот, на каждую вышку должен быть проект, в котором указывается применяемое оборудование с сертификатами, в т.ч. о безопасности и зоне воздействия. Другое дело, какая необходимость устанавливать вышки в центре малых населенных пунктов...
09:55:26 21-05-2026
На школе, где учатся мои дети была вышка. Родители добились ее переноса в другое место. Мифы о безвредности вышек распространяют как правило владельцы вышек и их работники. Бизнес.
15:15:57 21-05-2026
Гость (09:55:26 21-05-2026) На школе, где учатся мои дети была вышка. Родители добились ... под вышкой с самое безопасное, по сути, место в вопросе безопасности, так как основное излучение идет по секторам вдаль, а не вниз. Если ту же вышку перенесли на соседнее здание и направили сектор БС на школу, то родители сделали детям приличную такую медвежью услугу.
17:13:44 21-05-2026
Гость (15:15:57 21-05-2026) под вышкой с самое безопасное, по сути, место в вопросе безо... То же самое слово в слово рассказывал работник от этой вышки. Эту сказку оставьте себе и рассказывайте её себе на ночь.
09:59:13 21-05-2026
Вышку ещё не построили - а негативное влияние на население она уже оказывает.
Согласно расчётам вышки 5G убьют всех ныне здравствующих в течение ближайших 70 лет.
10:16:39 21-05-2026
Чем закончилось-то проиивостояние? Группа противников ивышки победила или нет? Если проиграла, тогда наказать всех, особенно организатора в тюрьму за дискриминацию ивласти!
10:19:20 21-05-2026
5 джи убьет не только людей, но и все живое - пчел, уничтожит миграцию птиц, рыб в морях и океанах, потому что излучения сбивают природные настройки птицы, по которым она знает куда мигрировать. Уже сейчас киты, дельфины и проч. выбрасываются на берег, потому что настройки нарушены из-за излучений. Человечество убивает само себя и все живое вокруг.
13:47:30 21-05-2026
гость (10:19:20 21-05-2026) 5 джи убьет не только людей, но и все живое - пчел, уничтожи... 5g коммерчески развернуто более чем в 70 странах мира, включая Китай, США, Юж. Корею, страны персидского залива. Китай практически полностью покрыт 5g, но катастрофа так и не наступила.
10:25:56 21-05-2026
безопасность вышек никто не контролирует. Они один раз получили разрешение от потребнадзора на место постройки, больше надзор их не беспокоит. Но ведь мощность излучений регулируется вручную, чтобы усилить сигнал. А жители не могут сами определить опасность излучений. Потребнадзор должен периодически, не предупреждая никого, проводить измерения излучений устройств.
10:30:37 21-05-2026
Да пусть наденет шапочку из фольги и успокоится. Есть же надежное средство от облучения.
10:30:54 21-05-2026
дремучий народ, физику не знают
мощность пропорциональна квадрату расстояния
отнеся вышку в два раза дальше, вы заставляете свой телефон (который у самой головы!) увеличивать мощность излучения в четыре раза
12:30:30 21-05-2026
Гость (10:30:54 21-05-2026) дремучий народ, физику не знаютмощность пропорционал... В 16 раз... Пропорционально квадрату расстояния
10:34:37 21-05-2026
как разрушает организм опасное электромагнитное излучение? Оно выбивает электроны из клетки организма. Человек, который находится в опасном эл. излучении подобен сырой пищи в микроволновке. Пища живая под действием эл. излучения варится и превращается в мертвый продукт. Точно так же человек, находясь в эл. маг излучениях, человек разрушается - внутри него разрушаются межклеточные связи, сами клетки гибнут, иммунитет в первую очередь. Страшней микроволновки ничего нет в доме. Да и телефон нужно подальше от себя держать при разговоре, роутер отключать хотя бы на ночь.
10:39:16 21-05-2026
"МР 2.1.10.0061-12. 2.1.10. Состояние здоровья населения в связи с состоянием окружающей природной среды и условиями проживания населения. Оценка риска для здоровья населения при воздействии переменных электромагнитных полей (до 300 ГГц) в условиях населенных мест. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 13.04.2012)
10:42:03 21-05-2026
в селе шахи провели перепись альтернативно одаренных. их количество составило 100 человек
10:46:20 21-05-2026
Вы дома микроволновками не пользуйтесь, микроволны негативно влияют на пищу, что бы избежать этого влияния греть нужно в фольге. Шапка из фольги избавит вас от негативного влияния излучения сотовых вышек.
11:14:11 21-05-2026
Гость (10:46:20 21-05-2026) Вы дома микроволновками не пользуйтесь, микроволны негативно... Бред сивой кабылы. Насмотрелись тиктоков. Шапка из фольги не препятствует СВЧ- излучению, чем характеризуется излучение Сотовых передатчиков. Нужные специальные заземленные экраны.
10:53:13 21-05-2026
Если речь о цифровом равенстве - оптику (кабель) в каждый дом.. Есть ещё нюанс - конкуренция операторов, т.е. облучение пропорционально их количеству (операторов)! Да конечно, бизнес убедит - безвредно, плюс таблетки сегодня продлеваю жизнь (?)..
10:54:46 21-05-2026
Электросчетчик, телевизор, холодильник, стиралку из квартир уберите! От них тоже элертромагнитное излучение есть.
11:20:58 21-05-2026
Змей (10:54:46 21-05-2026) Электросчетчик, телевизор, холодильник, стиралку из квартир... вы физику видимо не учили . Телевизор - это применик сигнала. Разве что раньше стеклянный кинескоп мог вас облучить - так называемая электронно-лучевая трубка... А про излучение от стиралки и холодильника - вообще пук в лужу... Дома излучать могут микроволновка, wi-fi модем, телефон сотовый или радио домашний.... Но вы мощность то не сравнивайте. Да и таже микроволновка греет 10 минут в день .. А вышка круглосуточно излучает. Да - прогресс не остановить - но нужен какой то баланс. А то за то чтобы чуть быстрее видел смотреть на сотовом придется платить онкологией наших потомков.
11:29:40 21-05-2026
Юрий (11:20:58 21-05-2026) вы физику видимо не учили . Телевизор - это применик сигнала... Гетеродин и процессор в телевизоре излучают! Даже зарядка от телефона и беспроводной звонок и детские игрушки с радиоуправлением тоже источники излучения, только частоты другие.
11:36:12 21-05-2026
Гость (11:29:40 21-05-2026) Гетеродин и процессор в телевизоре излучают! Даже зарядка от... но самое главное отлчие в мощности и времени работы . Так то ясно что даже волны FM для радио вокруг нас, но 4G антенна да еще возле дома... - я бы не хотел себе такого .
12:02:54 21-05-2026
Юрий (11:36:12 21-05-2026) но самое главное отлчие в мощности и времени работы . Так то... Мощности там не такие уж и большие( как говорят радиолюбители: зачем кричать дальше, чем можешь услышать сам!),. А у микроволновки то точно около киловатта.
12:36:21 21-05-2026
Гость (11:29:40 21-05-2026) Гетеродин и процессор в телевизоре излучают! Даже зарядка от... Не гетеродин... Синтезатор частот в телевизорах
13:55:45 21-05-2026
Гость (12:36:21 21-05-2026) Не гетеродин... Синтезатор частот в телевизорах... У меня телевизор Старт-2, а в нем точно гетеродин есть, да ещё ламповый! И я пока ещё живой, не помер от излучения.
15:32:46 21-05-2026
Гость (11:29:40 21-05-2026) Гетеродин и процессор в телевизоре излучают! Даже зарядка от... Море автомобилей с сигнализациями не упомянуто
14:26:06 21-05-2026
Юрий (11:20:58 21-05-2026) вы физику видимо не учили . Телевизор - это применик сигнала... у меня кабельный интернет, вай фай отключён, с ним сильно болит голова
15:10:58 21-05-2026
гость (14:26:06 21-05-2026) у меня кабельный интернет, вай фай отключён, с ним сильно бо... и других сетей wifi рядом не находится? даже в частных домах обычно соседские добивают сети, не говоря про МКД, там по 20 сетей соседских находится, а то и больше. Может голова таки болит не от этого?
17:52:52 21-05-2026
Гость (15:10:58 21-05-2026) и других сетей wifi рядом не находится? даже в частных домах... Конечно не от этого. Ты походи целый день в шапочке из фольги. Я эту пациентку знаю.
08:22:12 22-05-2026
Гость (15:10:58 21-05-2026) и других сетей wifi рядом не находится? даже в частных домах... учёные исследовали электромагнитные поля, так вот, они заявляют, что электромагнетизм нужно использовать грамотно, чтобы он вреда не принес. Почти в каждой квартире вайфай. Тогда он приносит вред, когда происходит скрещивание токов из разных источников (роутеров из квартир), В местах скрещивания излучений люди чувствуют себя плохо. Операторы связи деньги делают на здоровье людей. Нельзя вообще включать вай фай в жилищах людей, там где они спят! Для сети должны быть специальные изолированные зоны, за пределами которых нет излучений электромагнетизма. Но никому нет дела до здоровья нации, деньги решают всё.
11:02:33 21-05-2026
Я все электроприборы из сети выдергиваю после работы, и в конце концов это мой выбор. А тут людей лишают выбора, так что они правы. Вам бы понравилось - живете в квартире десятиления, и тут приходят и проводят через нее канализацию, а на все ваши возражения - запаха нет, не мешает и почему вы против? просто труба посеред зала. Почему не у соседа или в подьезде - а так захотелось.
11:47:21 21-05-2026
А уж как телевизер "излучает" - и ничего. Сидят, прильнув к экрану 120х80, загорают...
🤣🤣🤣🤣
12:10:17 21-05-2026
—главы района и администрации сельсовета подписали все необходимые документы еще в 2025 году…. Деньги любят тишину
12:18:55 21-05-2026
Убрать все вышки, пусть проводной телефон тянут домой и будет им счастье.
12:24:55 21-05-2026
Как мы знаем, протекающий ток создает электро-магнитное излучение (ЭМИ)
На территории деревни там нужно создать экологичную ЭМИ-free зону.
Zero-толерантность к любым источникам тока и излучения.
Электричество убрать, провода убрать, сотовую связь убрать. Печи топить дровами, читать со свечой, её же для утех использовать. Новости от калик перехожих узнавать, коль не пришли так и нет новостей значит. Таким образом население будет здоровым и счастливым.
12:43:15 21-05-2026
Дикие люди. Неграмотные. Оборудование сотовой связи сертифицировано. Мощность никак увеличить невозможно. Никакого вредного для человека излучения нет. Можете жить и не бояться. Netmonitor - приложение на свой телефон установите-там мощность излучения индицируется.
12:46:34 21-05-2026
Поставили вышку. Жители стали жаловаться на головную боль и недомогание. А что начнется, когда ее включат?
13:38:21 21-05-2026
30 лет назад, когда сотовой связи не было, у меня всё, что надо как надо вставало и дымило... а сейчас? То-то. Вышки опасны. Не антенны и не усилители сотовой связи, а именно вышки. Колокольни, возможно, тоже.
15:37:34 21-05-2026
Вышку перенести подальше в поле, кому позвонить понадобится пусть шуруют в ближайший околок, лезут на березу и спокойно названивают!
20:08:12 21-05-2026
Почитал эти прекрасные комментарии, поржал от души, всём спасибо!
10:07:49 22-05-2026
Скоро уже грядет спутниковая связь. Я прямо потираю руки в превкушении, как эти вышки будут сносить, а те, что не снесут, как это обычно бывает у нас в стране, просто заржавеют за ненадобностью. У нас в поселок есть и рядом садоводство, так вот там на 5км2 поставили аж 4 вышки все операторы, кто во что горазд, все вышки стоят рядом, они их лет десять один за лругим возводили. Работает в итоге только МТС - связь норм, все летает, но в последнее время и ее нет. Так на кой эти страшные столбы посреди поселка и садоводства стоят, прямо посередине в самомо центре. Жуть смотреть даже на это. Никакой эстетики.
11:23:32 22-05-2026
Гость (10:07:49 22-05-2026) Скоро уже грядет спутниковая связь. Я прямо потираю руки в п... Пользуюсь спутниковой связью уже 20 лет. Во первых это дорого. Во вторых работает только на открытых пространствах. Так что в помещении о дорогой сотовой связи можно забыть. Вот такое "грядёт".