Как и во многих других случаях, граждане обеспокоены из-за возможного влияния сооружения на здоровье

21 мая 2026, 09:15, ИА Амител

Вышка связи / Фото: сгенерировано нейросетью DALL-E

Распространение технического прогресса в Алтайском крае привело к настоящим баталиям: группа жителей села Шахи протестует против установки в центре населенного пункта новой вышки сотовой связи. Объект уже практически завершен, однако граждане все еще намерены продолжать борьбу. Как началось сражение с вышкой, к чему оно пришло и действительно ли такое оборудование может представлять опасность — разбирался корреспондент amic.ru.

Ежедневное облучение

Первоначально cообщение от инициативной группы недовольных жителей села разместили в сообществе Barnaul 22 во "ВКонтакте".

«В центре села в непосредственной близости от жилых домов устанавливают вышку сотовой связи, несмотря на возражения жителей и даже сбор подписей против. О планах по установке мы узнали только после начала работ», — сообщает автор публикации.

Не в последнюю очередь жители обеспокоены и из-за того, что вышка появится на участке, через который дети идут в школу и детский сад. В связи с чем их и волнует "факт ежедневного воздействия ретранслятора".

Сюрприз для жителей

Участница инициативной группы противников вышки Дина Бартули сообщила: на месте, где должен появиться объект, раньше стояла водонапорная башня. Сооружение пришло в негодность и его снесли.

Жители, по словам девушки, ожидали, что на освободившемся месте обустроят какое-то пространство для отдыха. Тем более что здесь же когда-то располагался сельский клуб. Однако весной 2026 года там появился некий электрический счетчик, а затем и вкопанная арматура.

«Мы пошли в администрацию [сельсовета] и спросили: что здесь планируется делать? Нам сказали, что здесь установят вышку связи», — сообщила Бартули.

Далее, по словам девушки, власти сообщили, что разрешение "на земельные работы" подписано. А противникам строительства нужно "идти и жаловаться", если их этот факт не устраивает. Что они, в сущности, и сделали.

Сто разгневанных сельчан

Жители села составили коллективное обращение, под которым, по словам Бартули, подписались больше 100 человек. Строительство вышки в это время уже началось.

«Приехала [глава Павловского района Оксана Бронза] и сказала, что поделать ничего уже не может, все уже решено», — рассказала участница инициативной группы.

Как сообщила Бартули, еще одна девушка также написала обращение главе района, на что та якобы ответила, что "будет разбираться".

«Глава района сказала, что ей уже поступили сообщения, что [участники инициативной группы] собираются перекрывать дорогу, и что мы можем понести за это ответственность. Хотя ничего такого не было: мы просто подошли к строителям и спросили, что они будут делать и есть ли у них разрешение», — сообщила Бартули.

Разрешения в итоге предоставили: как оказалось, главы района и администрации сельсовета подписали все необходимые документы еще в 2025 году.

«У нас вокруг села уже есть несколько вышек. Все операторы у нас работают. У нас нет проблем со связью. Единственное, у нас рядом воинская часть — нас "глушат" и нет мобильного интернета. Но установка вышки этой проблемы не решит», — считает активистка.

Противники и сторонники

Другие жители села, за вычетом подписавшихся под обращением, похоже, отнеслись к появлению вышки довольно индифферентно. А в соцсетях обращение встретили весьма и весьма язвительными комментариями.

«Местные жители сами носят в карманах мобильные телефоны, воздействие в этом случае намного больше, чем от вышки. Вред [от вышки] будет, если на ней птицы отдыхают. Тогда рядом лучше машины не ставить», — пишет один из комментаторов в сообществе Barnaul 22.

Впрочем, нашлись у противников вышки и немногочисленные сторонники. Чаще всего — конспирологически настроенные.

«Это не сотовая связь! У нас в ста метрах от домов стоит [вышка], а связь всех операторов как была плохой, так и осталась. А вот самочувствие у всех стало заметно хреновым!» — возмущается другой подписчик.

При этом сами обеспокоенные жители села все равно намерены продолжать бороться: обращаться во все возможные органы и инстанции. От прокуратуры до политических партий.

В администрации же Павловского района редакции amic.ru представили официальный ответ, ранее направленный возмущенным сельчанам. Там о ситуации сказано следующее: аналогичные объекты устанавливаются по всему краю в рамках борьбы с "цифровым неравенством" при поддержке краевого Минцифры.

Размещение объекта в селе Шахи согласовали в декабре 2025 года, и сделано это было в полном соответствии с законодательством. Кроме того, перенести его может лишь сам собственник.

Не так страшна вышка...

Насколько на самом деле оправданны страхи жителей села Шахи? Эксперты-физики отмечают: бояться практически нечего. По крайней мере, при условии соблюдения всех технических требований.

«Существуют санитарные нормы, регулирующие количество высокочастотного излучения на квадратный метр», — пояснил инженер-лаборант кафедры радиофизики и теоретической физики Алтайского государственного университета Всеволод Щербинин.

Фактором "вреда" от станции является электромагнитное излучение. Именно из-за него, как отметил эксперт, в прошлом операторы радиолокационных станций сталкивались с ранним облысением. При этом сегодня негативное воздействие такого излучения хорошо изучено, и его влияние успешно минимизируют. Однако долгое время сидеть "в обнимку" с антенной все равно не стоит.

«Пример — микроволновая печка. СВЧ-излучение превращает все, что в нее попадает, в вареное. То же самое произойдет и с вами, если вы сядете близко к антенне. Но очень медленно: влияние имеют и уровень мощности оборудования, и время, проведенное рядом с ним», — сообщил Щербинин.

Теоретические последствия облучения для здоровья многочисленны: от катаракт до множества других болезней. Однако, как подчеркнул Щербинин, при установке станции мобильной связи все же проводится санитарная экспертиза. Она оценивает: какой уровень мощности объекта будет приходиться на заселенные людьми участки.

«Если людей беспокоит этот вопрос, нужно потребовать у оператора связи проведения экспертизы или предоставления документов о том, что она уже пройдена», — советует эксперт.

Если же экспертиза уже есть, то недовольным остается лишь заказать альтернативное исследование. Что, к слову, рекомендует скептикам и коллега Щербинина, доцент кафедры общей и экспериментальной физики АГУ Татьяна Андрухова.

Эксперт рассказала: электромагнитное излучение достаточно легко пропадает по мере удаления от его источника, а также "гасится" зелеными насаждениями, стенами домов и иными объектами. "Защитой" от него в сельской местности могут быть даже яблони или обычные кусты сирени.

По словам Андруховой, под ее руководством студенты АГУ даже проводили в Барнауле изучение электромагнитного излучения на улицах, где активно перемещается электротранспорт. Как установило исследование, это явление пропадает на довольно коротком расстоянии: уже у ближайших к остановкам электротранспорта жилых домов.

Кроме того, оба эксперта отмечают: сегодня человек в принципе постоянно окружен электромагнитным излучением от различных источников. И большинство людей к этому уже привыкли. При этом нельзя не отметить: конфликт вокруг установки вышки в селе Шахи — далеко не первый пример ситуации, когда жители Алтайского края активно выступают против размещения вышек связи.

Например, в 2024 году против размещения выступали жители бийского района "Санта-Барбара", прозванного так в народе из-за характерной полукруглой арки. Внимание к проблеме они также попробовали привлечь через соцсети. В том же 2024-м против строительства вышки выступали и барнаульцы, проживающие в квартале 2002. Их, как и жителей села Шахи, особенно встревожила близость будущего объекта с жилыми домами и школой № 128. Впрочем, в обоих случаях большинство пользователей соцсетей встретило сообщения борцов с вышками шутками — в основном о пресловутых "шапочках из фольги".Напомним, в январе 2026 года в Барнауле задержали двоих подростков, подозреваемых в поджоге трех вышек сотовой связи. По данным следствия, несовершеннолетние действовали по указанию неизвестного куратора. В отношении подростков возбудили уголовные дела о диверсии.