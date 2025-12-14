В Госдуме призвали проверить законность роста цен у сотовых операторов
По мнению депутатов, рост тарифов, превышающий индекс базовых цен, требует антимонопольной оценки
14 декабря 2025, 13:30, ИА Амител
Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов обратились в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить законность одновременного повышения цен на услуги сотовой связи. По их мнению, рост тарифов, превышающий индекс базовых цен, требует антимонопольной оценки, пишет РИА Новости.
В обращении к главе ФАС Максиму Шаскольскому парламентарии указали, что во многих регионах наблюдаются частые сбои и снижение качества связи, однако операторы продолжают повышать стоимость услуг. Они также попросили ведомство высказаться о возможности снижения цен или возврата денег клиентам при ограничениях связи по независящим от них причинам.
«Граждане в связи с текущими обстоятельствами относятся к проблеме с пониманием и не жалуются на качество связи. Вместе с тем мобильные операторы понимают ситуацию по-своему и продолжают повышать стоимость услуг, несмотря на падение качества», – заявил Гибатдинов.
Ранее в России допустили повышение тарифов на интернет на 15%.
16:15:47 14-12-2025
Взять к примеру известный Т2: на множестве территорий мобильный интернет ограничен, пакет интернета из тарифа не выбирается и на 5% , а оператор по прежнему берет деньги за не предоставленную услугу и довольна таки не малые. А организовать переход в тарифном плане без интернета не желает.
19:16:02 14-12-2025
очень актуально! Алчность их просто безобразна. Особенно свирепствует Ростелеком, например, с роутерами. Мегафон давно мошенничает.
19:18:19 14-12-2025
пусть наши депутаты детально изучат всю "кухню" работы операторов связи с клиентами. Пусть запретят наживаться на людях. Как вампиры высасывают деньги с людей.
20:20:39 14-12-2025
А с сим карт операторов сотовой связи, которые находятся у мошенников по схеме дропперов, людям звонят мошенники. Не желаете ли устроить процедуру подтверждения всех сим карт и отключить те карты, которые не подтверждены теми людьми, на которых они оформлены. Может и мошенничества будет меньше
09:34:47 15-12-2025
Дак с операторами кабельного инета то же самое, ДОМ ру молча, без уведомлений, с 1 января повышает цену на 15%, типо затраты у него вырастают. Хотя до этого неоднократно уже повышал и все мало. А качество инета падает при этом.
Надо тоже данных друзей бы проверить.
10:59:04 15-12-2025
Мне вчера Теле2 прислало уведомление что моя симка заблокирвана, т.к. я якобы не был в сети 72 часа. Симка воткнута в телефон как вторая, и она постоянно в сети и за пределы Барнаула не выезжала. Да, звонки и смс по ней последние сутки я не производил, но сети то она была. При этом техподдержка Теле2 сама же заявляет что если симка в сети, но просто нет звонков и смс то она не может блокироваться. На скрин их же СМС и сообщения из их приложения не могут ничего ответить. Симку пришлось принудительно разблокировать через код. Теле2 совсем уже берега попутал, такими действиями просто вымогает пользователя на совершение активных действий.