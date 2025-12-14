В Госдуме призвали проверить законность роста цен у сотовых операторов

По мнению депутатов, рост тарифов, превышающий индекс базовых цен, требует антимонопольной оценки

14 декабря 2025, 13:30, ИА Амител

Смартфон в руке / Фото: amic.ru

Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов обратились в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить законность одновременного повышения цен на услуги сотовой связи. По их мнению, рост тарифов, превышающий индекс базовых цен, требует антимонопольной оценки, пишет РИА Новости.

В обращении к главе ФАС Максиму Шаскольскому парламентарии указали, что во многих регионах наблюдаются частые сбои и снижение качества связи, однако операторы продолжают повышать стоимость услуг. Они также попросили ведомство высказаться о возможности снижения цен или возврата денег клиентам при ограничениях связи по независящим от них причинам.

«Граждане в связи с текущими обстоятельствами относятся к проблеме с пониманием и не жалуются на качество связи. Вместе с тем мобильные операторы понимают ситуацию по-своему и продолжают повышать стоимость услуг, несмотря на падение качества», – заявил Гибатдинов.

Ранее в России допустили повышение тарифов на интернет на 15%.