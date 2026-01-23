Возбуждено дело о диверсии. Подростки подожгли вышки сотовой связи в Барнауле

Несовершеннолетние действовали по указанию неизвестного куратора

23 января 2026, 13:30, ИА Амител

В Барнауле в январе были задержаны двое подростков, подозреваемых в поджоге трех вышек сотовой связи. По данным следствия, несовершеннолетние действовали по указанию неизвестного куратора, а Следственный комитет возбудил в отношении них уголовное дело по статье о диверсии.

Как установили следственные органы, в декабре прошлого года 15-летний подросток обнаружил в одном из мессенджеров объявление с предложением заработка и откликнулся на него. Спустя некоторое время с ним связался неизвестный, который за денежное вознаграждение предложил совершать поджоги вышек сотовой связи на территории Барнаула. Подросток согласился и посвятил в этот план своего 16-летнего знакомого.

В период с 13 по 16 января молодые люди, выполняя указания куратора, подожгли три объекта сотовой инфраструктуры. Все происходящее они фиксировали на видеозапись.

Подростков задержали оперативные сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Алтайскому краю. В пресс-службе региональной полиции сообщили, что противоправная деятельность была пресечена в результате совместной работы сотрудников МВД, УФСБ России по Алтайскому краю и краевого управления Следственного комитета.

Следственные органы СУ СКР по Алтайскому краю возбудили уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 281 УК РФ – "Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору". Подросткам уже предъявлено обвинение. По ходатайству следователя суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста.

Расследование уголовного дела продолжается. В пресс-службе алтайского Следкома подчеркнули, что диверсия относится к особо тяжким преступлениям.

«Следственный комитет России обращает внимание граждан на то, что диверсия является особо тяжким преступлением, способным нанести значительный ущерб инфраструктуре, экономике и жизни людей. Особую тревогу вызывает участие в таких действиях несовершеннолетних, которые в силу возраста могут не осознавать всей тяжести последствий своих поступков. Следственный комитет России призывает родителей предупреждать детей о полном спектре негативных последствий за совершение преступлений террористического характера и ответственности за их совершение», – сообщили в ведомстве.

В ноябре в крае предъявили обвинение в покушении на теракт четырем жителям, среди которых двое несовершеннолетних. По версии следствия, фигуранты готовили теракт на железнодорожных путях.