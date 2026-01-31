Как маркировка звонков затрудняет работу бизнеса и не помогает бороться с мошенниками

Теперь банки и операторы не могут договориться

31 января 2026, 07:50, ИА Амител

Девушка говорит по телефону / Фото: создано в нейросети

Маркировка звонков, которая была введена в сентябре прошлого года, направлена на борьбу с мошенничеством. Однако, несмотря на обязательность этой меры, крупные банки и сотовые операторы не могут договориться о тарифах за предоставление услуги. Эта ситуация вызывает беспокойство как среди предпринимателей, так и среди пользователей, ведь маркировка не всегда помогает отличить важные звонки от рекламных. Об этом — в материале Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Почему банки не согласны с условиями операторов?

Около трети звонков от организаций по-прежнему поступает на мобильные телефоны россиян анонимно, приводят "Известия" данные операторов. Даже вызовы от Сбера, ВТБ и Альфа-Банка, как пишет РБК, поскольку банки не заключили с операторами связи соответствующий договор. С сентября прошлого года закон обязывает идентифицировать все звонки от юрлиц. Но вопрос упирается в плату за услугу, которая составляет от 24 до 46 копеек за вызов, при этом неважно, состоялся он или нет.

Президент Алтайского банковского союза и председатель правления Сибсоцбанка Дмитрий Тюнин отметил, что от крупных клиентов, таких как банки, операторы связи хотят получить больше денег.

«Мне, конечно, сложно говорить за коллег из федеральных банков, подобные вопросы все-таки где-то в Москве решаются. Нас, по крайней мере, эта ситуация не коснулась. Но традиционно всегда есть предмет для разговора между сотовыми компаниями и банками, потому что цена — это всегда вопрос философский. Понятно, что с таких платежеспособных заказчиков, как банки, сотовые компании хотели бы получить побольше. Я думаю, этот вопрос будет решаться путем переговоров», — уверен Дмитрий Тюнин.

Как банки предлагают решить проблему?

Финансовые организации не согласны с произвольным размером тарифа. Председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин предложил, чтобы тарифы на маркировку звонков не взимались до тех пор, пока правительство не установит централизованную цену, которая будет выверена с учетом реальных затрат операторов.

«Размер тарифа определяется операторами на сегодняшний день совершенно произвольно. Мы считаем, что это принципиально недопустимо, и наше было предложение, что данное действие совершается без взимания платы до тех пор, пока правительство не установит тариф, централизованный и выверенный с точки зрения затрат самих операторов связи», — отметил Андрей Емелин.

Даже если маркировка звонков присутствует, она не всегда помогает понять, кто именно звонит. Например, на экране может появиться надпись "ИП Иванов" или "ООО Полезный звонок", но это не дает точной информации о содержании звонка. Иногда за такими надписями скрываются рекламные предложения или даже мошенничество.

Барнаульский предприниматель Татьяна Бугаева, владелица кофейни и турагентства, рассказала, что порой бывает трудно понять, с какой целью ей звонят, особенно когда она работает в нескольких направлениях.

«Вот у меня стоит определитель номера. Бывает, что из других городов звонят, вдруг это что-то срочное, важное, поэтому вынужденно берешь, даже когда совсем неудобно. Если бы было видно не просто название, а именно сфера деятельности и какой город, кто звонит и откуда. Это было бы удобно для конечного пользователя. Допустим, у меня пять направлений деятельности разных. Как промаркировать, например, мой звонок кому-то? Это будет немного проблематично», — уверена Татьяна Бугаева.

Почему маркировка не решает проблему с мошенниками?

Маркировка вызовов запускалась как часть пакета мер по борьбе с киберпреступностью. Но, как признал глава думского комитета по информполитике Сергей Боярский, сейчас от мошенников она не спасает. Эффективными были бы иные меры, говорит Виктор Омелянчук, руководитель Алтайского бюро оценки.

«Все подобные ситуации должны решаться комплексно. И возлагать дополнительные издержки на средний, малый, да и крупный бизнес не очень эффективное решение. К тому же все это ведет к подорожанию итоговых услуг. Конечно же, хотелось бы, чтобы и банкам предъявлялись какие-то требования: выплачивать компенсации или возвращать деньги, неверно переведенные, какой-то инструмент для этого, в том числе работа с гражданами по взаимодействию с ними», — считает Виктор Омелянчук.

Пока законодательно за отсутствие маркировки звонков штрафов не предусмотрено.