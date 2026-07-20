Адвокат Лурье опровергла сообщения о продаже бывшей квартиры Долиной
В настоящее время в Лефортовском районном суде Москвы продолжается рассмотрение иска певицы к предполагаемым мошенникам
20 июля 2026, 17:12, ИА Амител
Информация о том, что Полина Лурье, покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной, выставила недвижимость на продажу за 200 миллионов рублей, не соответствует действительности. Об этом РИА Новости заявила Светлана Свириденко, адвокат Лурье.
Ранее в ряде СМИ и Telegram-каналов появились сообщения о том, что пятикомнатная квартира в московском районе Хамовники якобы выставлена на продажу. Утверждалось, что Полина Лурье рассчитывает выручить за объект около 200 миллионов рублей.
Однако представитель собственницы эти сведения опровергла.
«Полина квартиру не продает», — заявила РИА Новости адвокат.
Сообщения о возможной продаже появились после публикации Telegram-канала Mash, который утверждал, что Лурье не переехала в квартиру после завершения судебных разбирательств, не начала запланированный ремонт и якобы решила продать жилье. По данным канала, в квартире сохранились интерьер, мебель, антиквариат и другие элементы обстановки, принадлежавшие Ларисе Долиной.
Громкая история с квартирой началась летом 2024 года, когда Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников. По словам певицы, злоумышленники убедили ее продать квартиру в Хамовниках и передать им вырученные деньги.
После сделки артистка оспорила продажу недвижимости, и спор дошел до Верховного суда. В декабре 2025 года суд оставил право собственности на квартиру за покупательницей Полиной Лурье, при этом признав, что Лариса Долина стала жертвой преступления.
В настоящее время в Лефортовском районном суде Москвы продолжается рассмотрение иска певицы к предполагаемым мошенникам. Кроме того, ранее Балашихинский городской суд признал за Ларисой Долиной право требовать возмещения ущерба в размере 176,1 млн рублей.
17:18:24 20-07-2026
... очередной инфо-вброс на основании действий/бездействий "объекта" ...
Типа - если не начала ремонт и не переехала - значит другие планы ..
17:50:59 20-07-2026
рамашка устроила . то буду то не буду !
19:49:35 20-07-2026
Она купила ее для перепродажи, это очевидный факт для тех кто занимается перепродажей недвижимости.
20:13:15 20-07-2026
Гость (19:49:35 20-07-2026) Она купила ее для перепродажи, это очевидный факт для тех кт... Разумеется! Все эти дизайн-проекты и якобы планы на ремонт - "в пользу бедных", только чтобы представить суду в качестве показателя серьёзности намерений. И для "шинников", чтобы натравить их на пожилых .
15:31:54 21-07-2026
А то она одна для перепрожажи купила. У многих вороваек десятки квартир, никто не бесится.