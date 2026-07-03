Юрист объяснил, как запрет "схемы Долиной" изменит оспаривание сделок

Судьи при принятии решений учитывают не только требования закона

03 июля 2026, 14:07, ИА Амител

Ключи от квартиры / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Разъяснения Верховного суда России по так называемой "бабушкиной схеме" могут сделать рассмотрение споров о недвижимости более объективным. Такое мнение в комментарии для aif.ru высказал юрист Александр Хаминский.

Ранее Верховный суд разъяснил, что сделка купли-продажи недвижимости не может автоматически признаваться недействительной только потому, что продавец действовал под влиянием мошенников. Суды должны выяснять, знал ли покупатель или мог ли знать об этом.

По словам Хаминского, судьи при принятии решений учитывают не только требования закона, но и судебную практику вышестоящих инстанций.

«Когда судья выносит решение, он понимает, что оно может быть обжаловано. Соответственно, оценивает, как на него посмотрят апелляция, кассация или Верховный суд. Если вышестоящие инстанции отменят решение, это отразится и на судебной статистике», — отметил эксперт.

По мнению юриста, новые разъяснения Верховного суда повлияют на практику рассмотрения подобных споров. Вместо формального подхода суды будут анализировать поведение обеих сторон сделки.

«Суды будут давать оценку действиям как продавца, так и покупателя. И уже в совокупности принимать то или иное решение», — подчеркнул Александр Хаминский.

Эксперт считает, что такой подход позволит более беспристрастно рассматривать дела об оспаривании сделок с недвижимостью и учитывать обстоятельства каждой конкретной ситуации.