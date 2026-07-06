"Схема Долиной будет жить еще года три". К чему готовиться россиянам
Защита Верховного суда от нее не заработает сразу
06 июля 2026, 09:15, ИА Амител
"Схема Долиной будет жить еще года три" — так эксперты комментируют выход обзора судебной практики Верховного суда, где в истории с подобными делами номинально была поставлена точка. Высшее судебное учреждение решило, что суды больше не могут возвращать жилье продавцам только на основании того, что они действовали под влиянием мошенников.
Но сразу все это не заработает, считают юристы. Журналист Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул Дарья Ерошина разобралась в вопросе подробнее.
«Заблуждение продавца относительно мотивов сделки само по себе не делает договор недействительным», — решил Верховный суд. Другими словами, обманутый мошенниками продавец сможет вернуть недвижимость только в том случае, если докажет, что покупатель в момент сделки тоже понимал, что продавец не в себе. И это важно. Ведь, несмотря на то, что после завершения дела Долиной — Лурье тема ушла с первых полос, сама проблема остается. Мошенники никуда не исчезли, доверчивые граждане — тоже. Разве что поубавилось хитрецов, которые хотели провернуть эту схему», — говорит эксперт по недвижимости Москвы и Московской области, член Гильдии риелторов Москвы Андрей Веселаго.
Как он отметил, на рынок недвижимости кейс Долиной повлиял очень сильно. Люди, которые ищут квартиры на вторичке, до сих пор первым делом спрашивают, сколько лет продавцу.
«Если звонит риелтор, который что-то понимает, он будет задавать дальнейшие вопросы и придумывать какую-нибудь схему, как себя обезопасить. Если это обыватели, которые начитались интернета, то они лишают себя огромного количества абсолютно нормальной ликвидной недвижимости, которой в полном праве распоряжаются люди возрастные, не находящиеся под воздействием мошенников. Они просто из страха себя этого лишают. Нет никакой корреляции между ведомыми людьми и их возрастом. Это надо понимать», — добавил Андрей Веселаго.
Статистика МВД о "схеме Долиной"
По статистике МВД за прошлый год, чаще всего жертвами кибермошенников становятся граждане в возрасте от 25 до 44 лет, заявила руководитель судебных проектов юридической фирмы "Интеллектуальный капитал" Наргиз Мамажанова.
По словам экспертов, это, как правило, занятые люди, живущие очень быструю жизнь. Пенсионеров же на рынке недвижимости стали бояться именно из-за дела Долиной, а также из-за того, что раньше суды в случае с обманутыми продавцами квартир часто вставали на сторону пожилых, потому что их было жалко, отмечает Наргиз Мамажанова. Теперь ни возраст, ни факт обмана со стороны третьих лиц — не аргумент. Но еще далеко не везде.
«Эта "схема Долиной" не исчезла. Продолжается все равно двоякая практика, то есть суды качают в разные стороны. Там, где ближе к центру, ближе к Верховному суду, грубо говоря, там более или менее стараются прислушиваться. Где-то на местах, так как это первая инстанция, судьи продолжают до сих пор руководствоваться еще старыми стереотипами. Пенсионеры этим пользуются. Я думаю, что не менее трех лет пройдет, прежде чем практика дойдет до отдаленных мест. Если есть обзор, это не значит, что все судьи взяли его и прочитали», — подчеркнула руководитель судебных проектов юридической фирмы "Интеллектуальный капитал".
Практика в Алтайском крае
Есть и у Алтайского края своя практика аннулирования формально законных сделок, совершенных по "схеме Долиной", а также случаи, когда риелторы проявили бдительность и предотвратили применение незаконных схем, сообщал Бизнес FM Барнаул Виталий Шляков, руководитель агентства "Дело", председатель комитета Торгово-промышленной палаты Алтайского края по законодательству и праву.
Эксперт напомнил, какие действия до сделки реально снижают юридические риски:
- Следует взять паузу между договоренностью и сделкой. Независимый юрист, не связанный с риелтором, документирует причины продажи, наличие объявлений (обязательно на нескольких площадках), указания в них телефонов, договоры с риелтором и юристом. Также некоторые банки и юридические компании предоставляют анализ сделки или пакет безопасности, чем нужно воспользоваться. Эти документы подтверждают, есть ли у продавца долги сейчас или нет.
- Обязательно нужно консультироваться у юриста, пользоваться услугами нотариуса.
- Сделка должна быть в безналичном порядке, желательно, чтобы это была безопасная сделка через доверенный банк. Такой формат гарантирует проверку всех оригиналов, возможность посмотреть паспорт продавца и узнать, с кем вы общаетесь.
- Также эксперт рекомендует получить по объекту недвижимости юридическое заключение. Для этого проверяется его история, потому что есть рискованные позиции. Например, к недвижимости, которую получили по наследству или дарению, будет особое внимание, ведь наследство может оспариваться.
09:49:11 06-07-2026
эту пенсионерку-певицу мы надолго запомним ...
09:53:56 06-07-2026
Шинник (09:49:11 06-07-2026) эту пенсионерку-певицу мы надолго запомним ...... ага, ещё не вечер.
10:15:40 06-07-2026
думаю, что такое ни в одной цивилизованной стране, просто не возможно.
13:28:18 06-07-2026
Трагати (10:15:40 06-07-2026) думаю, что такое ни в одной цивилизованной стране, просто не... Почитай о практике захвата жилья, например,в Испании. Там вообще жесть.
11:38:27 06-07-2026
Они просто из страха себя этого лишают. Нет никакой корреляции между ведомыми людьми и их возрастом. Это надо понимать», — добавил Андрей
Ну-ну. Посмотреть как он побегал бы, когда какая-нибудь долина объегорила бы его на сотню миллионов.
11:50:00 06-07-2026
где ближе к центру, ближе к Верховному суду, грубо говоря, там более или менее стараются прислушиваться. Где-то на местах, так как это первая инстанция, судьи продолжают до сих пор руководствоваться еще старыми стереотипами. Пенсионеры этим пользуются. Я думаю, что не менее трех лет пройдет, прежде чем практика дойдет до отдаленных мест. Если есть обзор, это не значит, что все судьи взяли его и прочитали»,
Странно, а что делают в судах судьи, которые не читают, видите ли, обзоры Верховного суда. И почему нельзя просто принять закон, не позволяющий наглым долиным мошенничать и чтобы судьи его неукоснительно исполняли при попытках долиных оставить себе и деньги и жильё? А "жалость" судей к мошенникам наводит на мысль о благодарности мошенников. Судьи могли бы к себе домой брать пострадавших, какая разница кого обездолить-честного покупателя или себя, но обездоливают честных покупателей. И далеко не каждый даже опытный врач поймет под каким воздействием находится продавец, а может он сам врач и есть, обдурит любого. Поэтому продали -все! Если дешевле, пусть при оформлении сделки пишет по каким причинам . Хотя сейчас совершенно ненормальные цены, надо премии давать тем, кто скидывает. А то, что сейчас происходит, будто на риелторов работает.
12:02:25 06-07-2026
Государство не может обеспечить безопасность добросовестных покупателей
15:35:46 06-07-2026
Что-то у меня уже аллергия на слова "доверенный" и "безопасный".