"Схема Долиной будет жить еще года три". К чему готовиться россиянам

Защита Верховного суда от нее не заработает сразу

06 июля 2026, 09:15, ИА Амител

В квартире / Фото: amic.ru

"Схема Долиной будет жить еще года три" — так эксперты комментируют выход обзора судебной практики Верховного суда, где в истории с подобными делами номинально была поставлена точка. Высшее судебное учреждение решило, что суды больше не могут возвращать жилье продавцам только на основании того, что они действовали под влиянием мошенников.

Но сразу все это не заработает, считают юристы. Журналист Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул Дарья Ерошина разобралась в вопросе подробнее.

«Заблуждение продавца относительно мотивов сделки само по себе не делает договор недействительным», — решил Верховный суд. Другими словами, обманутый мошенниками продавец сможет вернуть недвижимость только в том случае, если докажет, что покупатель в момент сделки тоже понимал, что продавец не в себе. И это важно. Ведь, несмотря на то, что после завершения дела Долиной — Лурье тема ушла с первых полос, сама проблема остается. Мошенники никуда не исчезли, доверчивые граждане — тоже. Разве что поубавилось хитрецов, которые хотели провернуть эту схему», — говорит эксперт по недвижимости Москвы и Московской области, член Гильдии риелторов Москвы Андрей Веселаго.

Как он отметил, на рынок недвижимости кейс Долиной повлиял очень сильно. Люди, которые ищут квартиры на вторичке, до сих пор первым делом спрашивают, сколько лет продавцу.

«Если звонит риелтор, который что-то понимает, он будет задавать дальнейшие вопросы и придумывать какую-нибудь схему, как себя обезопасить. Если это обыватели, которые начитались интернета, то они лишают себя огромного количества абсолютно нормальной ликвидной недвижимости, которой в полном праве распоряжаются люди возрастные, не находящиеся под воздействием мошенников. Они просто из страха себя этого лишают. Нет никакой корреляции между ведомыми людьми и их возрастом. Это надо понимать», — добавил Андрей Веселаго.

Статистика МВД о "схеме Долиной"

По статистике МВД за прошлый год, чаще всего жертвами кибермошенников становятся граждане в возрасте от 25 до 44 лет, заявила руководитель судебных проектов юридической фирмы "Интеллектуальный капитал" Наргиз Мамажанова.

По словам экспертов, это, как правило, занятые люди, живущие очень быструю жизнь. Пенсионеров же на рынке недвижимости стали бояться именно из-за дела Долиной, а также из-за того, что раньше суды в случае с обманутыми продавцами квартир часто вставали на сторону пожилых, потому что их было жалко, отмечает Наргиз Мамажанова. Теперь ни возраст, ни факт обмана со стороны третьих лиц — не аргумент. Но еще далеко не везде.

«Эта "схема Долиной" не исчезла. Продолжается все равно двоякая практика, то есть суды качают в разные стороны. Там, где ближе к центру, ближе к Верховному суду, грубо говоря, там более или менее стараются прислушиваться. Где-то на местах, так как это первая инстанция, судьи продолжают до сих пор руководствоваться еще старыми стереотипами. Пенсионеры этим пользуются. Я думаю, что не менее трех лет пройдет, прежде чем практика дойдет до отдаленных мест. Если есть обзор, это не значит, что все судьи взяли его и прочитали», — подчеркнула руководитель судебных проектов юридической фирмы "Интеллектуальный капитал".

Практика в Алтайском крае

Есть и у Алтайского края своя практика аннулирования формально законных сделок, совершенных по "схеме Долиной", а также случаи, когда риелторы проявили бдительность и предотвратили применение незаконных схем, сообщал Бизнес FM Барнаул Виталий Шляков, руководитель агентства "Дело", председатель комитета Торгово-промышленной палаты Алтайского края по законодательству и праву.

Эксперт напомнил, какие действия до сделки реально снижают юридические риски: