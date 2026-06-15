Деньги под залог техники и золота. В Барнауле заработал первый филиал сети "Росломбард"
Новый формат ломбарда делает ставку на прозрачные условия, современный сервис и конфиденциальность клиентов
15 июня 2026, 12:00, ИА Амител erid: 2W5zFGfJjS9
В Барнауле начал работу первый филиал сибирской сети "Росломбард". Компания, которая уже развивает десятки отделений в Омске и Новосибирске, вышла на рынок Алтайского края и планирует расширять свое присутствие в регионе. Многие до сих пор воспринимают ломбарды как наследие 90-х годов. Однако современный рынок давно изменился. Сегодня это официальные финансовые организации, которые работают по законодательству, оформляют полный пакет документов и предоставляют возможность получить краткосрочный заем под залог имущества.
Техника и золото
Как рассказал управляющий "Росломбардом" в Барнауле Дмитрий Фельдман, можно оставить под залог изделия из золота. Это удобно, когда нужны деньги, но не хочется навсегда расставаться с украшением.
Также здесь принимают смартфоны и смарт-часы, ноутбуки, планшеты, компьютеры, телевизоры, консоли, бытовую технику, электроинструменты и другие предметы, имеющие рыночную стоимость.
Технику и электронику принимают обученные приемщики-оценщики. Они осматривают внешний вид устройства, проверяют царапины, потертости, сколы и другие следы эксплуатации. Техника должна быть чистой и иметь товарный вид. Работоспособность проверяют при клиенте: устройство подключают к сети и оценивают его основные функции.
На итоговую сумму также могут повлиять документы и заводская упаковка. Чтобы оценка была максимальной, лучше взять с собой чеки, гарантийные талоны и коробку, если они сохранились.
"Росломбард" — крупная федеральная сеть, которая объединяет более 60 современных отделений в Омске, Новосибирске и других регионах. Первый ломбард компания открыла в 2015 году. Сегодня в штате сети — 140 сотрудников, а ежемесячно в отделения обращаются около 12 тысяч клиентов. Состоит в федеральном реестре ломбардов.
По словам Дмитрия Фельдмана, чаще всего клиенты приносят именно телефоны, ноутбуки и строительный инструмент, хотя в практике компании встречались и холодильники, и стиральные машины.
Решить временные трудности
Основной принцип работы ломбарда — предоставить человеку возможность решить временные финансовые трудности, не расставаясь с имуществом.
Стандартный срок залога составляет два месяца. За это время клиент может вернуть заем, оплатить начисленные проценты и забрать свою вещь. Если выкупить имущество сразу не получается, договор можно продлить. Для оформления займа нужен только паспорт.
Сейчас и до 31 июля 2026 года в барнаульском филиале действует специальное предложение — ставка на прием золота составляет 0,2% в день (действует на любую сумму залога, для любого клиента, никаких ограничений в указанный срок нет). Это, по словам представителей компании, может быть ниже привычных для рынка значений. Для пенсионеров, многодетных семей и участников специальной военной операции такая ставка действует всегда, но обязательно предъявление удостоверения или другого документа, подтверждающего статус.
Ставки после окончания срока действия акции можно уточнить по телефону 8-908-793-46-26.
Кто приходит в ломбард
В компании отмечают, что большинство посетителей — обычные работающие люди, которым срочно понадобились деньги.
Среди клиентов есть таксисты, которым необходимо быстро отремонтировать автомобиль, молодые мамы, столкнувшиеся с непредвиденными расходами, а также люди, которым проще временно заложить технику, чем продавать ее через объявления.
Некоторые используют ломбард и как удобный способ быстро получить деньги за ненужные вещи. Например, после покупки новой бытовой техники старую можно оставить под залог, а затем решить — выкупать ее обратно или нет.
Без стереотипов
В "Росломбарде" подчеркивают, что современная работа отрасли строится на прозрачности и соблюдении всех требований законодательства. Здесь нет никаких скрытых платежей, мелкого шрифта и штрафов за просрочку.
Каждая сделка сопровождается оформлением документов, выдачей залогового билета и регистрацией в государственных информационных системах. Все операции официальны и находятся под контролем надзорных органов. Если у правоохранителей возникают вопросы по происхождению имущества, компания сотрудничает с ними в установленном порядке.
Вещи клиентов хранятся в специальных сейфах и помещениях, все залоги застрахованы по закону. Имущество не используют, не передают третьим лицам и не трогают без необходимости.
Особое внимание здесь уделяют и конфиденциальности. Клиенты могут спокойно обсудить условия сделки за закрытой дверью без посторонних глаз, что для многих становится важным фактором при обращении.
По словам Дмитрия Фельдмана, главная задача проекта — показать, что современный ломбард — это не место из старых стереотипов, а цивилизованный финансовый сервис, который помогает людям решать временные жизненные вопросы быстро, официально и на понятных условиях.
«Мы развиваем ломбардный бизнес в современном и прозрачном формате. Каждый день показываем, что ломбард может быть понятным финансовым инструментом, а для клиентов — надежным и честным способом получить помощь в нужный момент», — подчеркнул Дмитрий.
Сейчас филиал работает вторую неделю, однако в компании уже заявляют о планах по развитию сети в краевой столице. В перспективе в Барнауле может появиться несколько десятков новых точек.
"Росломбард"
Барнаул, Красноармейский проспект, 64
Работает ежедневно с 10:00 до 20:00
Тел.: 8-908-793-46-26
Сайт
ВК
"Макс"ООО "Роскошный ломбард"; ИНН 5504135302
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучить все условия займа можно на официальном сайте "Росломбарда".
12:33:30 15-06-2026
стыдобища - люди в комиссионку идут
13:20:27 15-06-2026
Трагати (12:33:30 15-06-2026) стыдобища - люди в комиссионку идут ... Если есть золото, почему бы на недельку под него не перехватить деньги?
Вас не смущает, что банковские кредиты у каждого второго?
Чем плохо прокредитоваться через ломбард, а не через банк? То же самое.
Только с ломбардом проще, особенно, если на малый срок.
12:34:01 15-06-2026
Золото рулит сквозь года и кризисы.
Каждому рекомендуется держать запас.
12:47:52 15-06-2026
Гость (12:34:01 15-06-2026) Золото рулит сквозь года и кризисы.Каждому рекомендуется... ограбиить и слитки сдать в ломбард
12:42:45 15-06-2026
В ломбард идут от нищеты. Последнее несут...
13:19:06 15-06-2026
Гость (12:42:45 15-06-2026) В ломбард идут от нищеты. Последнее несут...... У трети людей испорченная кредитная история.
В кредитах им отказывают.
А ломбардам кредитная история не интересная, главное, чтобы залог был адекватный.
Если у человека кассовый разрыв, не хватает до зарплаты, а кредитки нет, ему что, на дорогу грабить выходить?
Вам хорошо судить с сытой стороны жизни.
19:45:54 15-06-2026
Гость (13:19:06 15-06-2026) У трети людей испорченная кредитная история.В кредитах и...
Сами виноваты, что испортили ее! Живите по средствам!
21:26:27 15-06-2026
Гость (19:45:54 15-06-2026) Сами виноваты, что испортили ее! Живите по средствам!... И много этих средств у жителей Алтайского края? Как будто люди на на свои хотелки кредиты берут. Большая часть сидит на минималке, попробуй поживи по таким средствам
12:55:32 15-06-2026
Развитие сети ломбардов и МФО - это улучшение благосостояния населения? О чём это говорит? Ах, да - наверное их рост влияет на рост ВВП...
14:11:22 15-06-2026
Гость (12:55:32 15-06-2026) Развитие сети ломбардов и МФО - это улучшение благосостояния... У банков рекордная прибыль, измеряется триллионами в год.
Это улучшение благосостояния населения? О чём это говорит?
14:08:55 15-06-2026
Говорящая фамилия у управляющего....