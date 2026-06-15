Деньги под залог техники и золота. В Барнауле заработал первый филиал сети "Росломбард"

Новый формат ломбарда делает ставку на прозрачные условия, современный сервис и конфиденциальность клиентов

15 июня 2026, 12:00, ИА Амител erid: 2W5zFGfJjS9

"Росломбард" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле начал работу первый филиал сибирской сети "Росломбард". Компания, которая уже развивает десятки отделений в Омске и Новосибирске, вышла на рынок Алтайского края и планирует расширять свое присутствие в регионе. Многие до сих пор воспринимают ломбарды как наследие 90-х годов. Однако современный рынок давно изменился. Сегодня это официальные финансовые организации, которые работают по законодательству, оформляют полный пакет документов и предоставляют возможность получить краткосрочный заем под залог имущества.

Техника и золото

Как рассказал управляющий "Росломбардом" в Барнауле Дмитрий Фельдман, можно оставить под залог изделия из золота. Это удобно, когда нужны деньги, но не хочется навсегда расставаться с украшением.

Также здесь принимают смартфоны и смарт-часы, ноутбуки, планшеты, компьютеры, телевизоры, консоли, бытовую технику, электроинструменты и другие предметы, имеющие рыночную стоимость.

Технику и электронику принимают обученные приемщики-оценщики. Они осматривают внешний вид устройства, проверяют царапины, потертости, сколы и другие следы эксплуатации. Техника должна быть чистой и иметь товарный вид. Работоспособность проверяют при клиенте: устройство подключают к сети и оценивают его основные функции.

На итоговую сумму также могут повлиять документы и заводская упаковка. Чтобы оценка была максимальной, лучше взять с собой чеки, гарантийные талоны и коробку, если они сохранились.

"Росломбард" — крупная федеральная сеть, которая объединяет более 60 современных отделений в Омске, Новосибирске и других регионах. Первый ломбард компания открыла в 2015 году. Сегодня в штате сети — 140 сотрудников, а ежемесячно в отделения обращаются около 12 тысяч клиентов. Состоит в федеральном реестре ломбардов.

По словам Дмитрия Фельдмана, чаще всего клиенты приносят именно телефоны, ноутбуки и строительный инструмент, хотя в практике компании встречались и холодильники, и стиральные машины.

Дмитрий Фельдман / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Решить временные трудности

Основной принцип работы ломбарда — предоставить человеку возможность решить временные финансовые трудности, не расставаясь с имуществом.

Стандартный срок залога составляет два месяца. За это время клиент может вернуть заем, оплатить начисленные проценты и забрать свою вещь. Если выкупить имущество сразу не получается, договор можно продлить. Для оформления займа нужен только паспорт.

Сейчас и до 31 июля 2026 года в барнаульском филиале действует специальное предложение — ставка на прием золота составляет 0,2% в день (действует на любую сумму залога, для любого клиента, никаких ограничений в указанный срок нет). Это, по словам представителей компании, может быть ниже привычных для рынка значений. Для пенсионеров, многодетных семей и участников специальной военной операции такая ставка действует всегда, но обязательно предъявление удостоверения или другого документа, подтверждающего статус.

Ставки после окончания срока действия акции можно уточнить по телефону 8-908-793-46-26.

"Росломбард" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Кто приходит в ломбард

В компании отмечают, что большинство посетителей — обычные работающие люди, которым срочно понадобились деньги.

Среди клиентов есть таксисты, которым необходимо быстро отремонтировать автомобиль, молодые мамы, столкнувшиеся с непредвиденными расходами, а также люди, которым проще временно заложить технику, чем продавать ее через объявления.

Некоторые используют ломбард и как удобный способ быстро получить деньги за ненужные вещи. Например, после покупки новой бытовой техники старую можно оставить под залог, а затем решить — выкупать ее обратно или нет.

"Росломбард" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Без стереотипов

В "Росломбарде" подчеркивают, что современная работа отрасли строится на прозрачности и соблюдении всех требований законодательства. Здесь нет никаких скрытых платежей, мелкого шрифта и штрафов за просрочку.

Каждая сделка сопровождается оформлением документов, выдачей залогового билета и регистрацией в государственных информационных системах. Все операции официальны и находятся под контролем надзорных органов. Если у правоохранителей возникают вопросы по происхождению имущества, компания сотрудничает с ними в установленном порядке.

Вещи клиентов хранятся в специальных сейфах и помещениях, все залоги застрахованы по закону. Имущество не используют, не передают третьим лицам и не трогают без необходимости.

Особое внимание здесь уделяют и конфиденциальности. Клиенты могут спокойно обсудить условия сделки за закрытой дверью без посторонних глаз, что для многих становится важным фактором при обращении.

По словам Дмитрия Фельдмана, главная задача проекта — показать, что современный ломбард — это не место из старых стереотипов, а цивилизованный финансовый сервис, который помогает людям решать временные жизненные вопросы быстро, официально и на понятных условиях.

«Мы развиваем ломбардный бизнес в современном и прозрачном формате. Каждый день показываем, что ломбард может быть понятным финансовым инструментом, а для клиентов — надежным и честным способом получить помощь в нужный момент», — подчеркнул Дмитрий.

Сейчас филиал работает вторую неделю, однако в компании уже заявляют о планах по развитию сети в краевой столице. В перспективе в Барнауле может появиться несколько десятков новых точек.

"Росломбард"

Барнаул, Красноармейский проспект, 64

Работает ежедневно с 10:00 до 20:00

Тел.: 8-908-793-46-26

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"Макс"ООО "Роскошный ломбард"; ИНН 5504135302

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