Актер из Барнаула сыграл в новой комедии "Остаться друзьями" на ТНТ

Никита Плахотнюк уже появлялся в эпизодических ролях

20 июня 2025, 07:14, ИА Амител

Кадр из сериала "Остаться друзьями" / Фото: ТНТ

Актер из Барнаула Никита Плахотнюк сыграл небольшую эпизодическую роль в сериале "Остаться друзьями", который стартует 30 июня на ТНТ. Сериал создан кинокомпанией 1-2-3 Production по заказу телеканала ТНТ. В главных ролях – Анастасия Калашникова, Борис Дергачев ("Триада", "Праздники"), Алина Алексеева, Михаил Кремер, Никита Никитин и Софья Зайка.

По сюжету Рома (Борис Дергачев) и Аня (Анастасия Калашникова) прожили вместе почти пять лет, а потом неожиданно объявили друзьям о разводе. В первых сериях появится и Никита Плахотнюк, известный своими эпизодическими ролями в таких проектах ТНТ, как "Полярный" и "Купцы и дети". В этот раз в новой комедии "Остаться друзьями" актер сыграет персонажа на современной молодежной тусовке, куда после развода неожиданно для себя попадет и главная героиня сериала Аня.

"Остаться друзьями" – комедия о шести друзьях, у каждого из которых свои заботы, страхи и планы, но есть одно, что их по-настоящему объединяет, – умение дружить. Это история не столько о расставании, сколько о попытках сохранить связь, несмотря на перемены. В сериале – узнаваемые жизненные ситуации, ироничный взгляд на взрослые отношения и та самая легкость, с которой проще пережить сложные моменты.