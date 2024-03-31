Актер из сериала "Поколение "Ви" умер в возрасте 27 лет

Он разбился на мотоцикле

31 марта 2024, 21:30, ИА Амител

Чэнс Пердомо / Фото: ENTAffairTV/YouTube

На 28-м году жизни скончался американский актер Чэнс Пердомо. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на представителей актера.

Пердомо попал в аварию на мотоцикле. Он полученных травм он скончался, больше в результате ДТП никто не пострадал.

Пердомо родился в 1996 году в Лос-Анджелесе, а вскоре его семья переехала в английский Саутгемптон. Изначально он планировал изучать право, но вместо этого решил посвятить себя актерскому мастерству.

Зрителям он известен по ролям в картинах "Убийственный долг", "Леденящие душу приключения Сабрины", "Поколение "Ви".