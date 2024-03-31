Актер из сериала "Поколение "Ви" умер в возрасте 27 лет
Он разбился на мотоцикле
31 марта 2024, 21:30, ИА Амител
Чэнс Пердомо / Фото: ENTAffairTV/YouTube
На 28-м году жизни скончался американский актер Чэнс Пердомо. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на представителей актера.
Пердомо попал в аварию на мотоцикле. Он полученных травм он скончался, больше в результате ДТП никто не пострадал.
Пердомо родился в 1996 году в Лос-Анджелесе, а вскоре его семья переехала в английский Саутгемптон. Изначально он планировал изучать право, но вместо этого решил посвятить себя актерскому мастерству.
Зрителям он известен по ролям в картинах "Убийственный долг", "Леденящие душу приключения Сабрины", "Поколение "Ви".
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