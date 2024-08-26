Алтайские предприятия СГК удостоили высоких наград за заботу о сотрудниках

Энергетики стали одними из лучших социально ответственных работодателей региона

26 августа 2024, 18:30, ИА Амител

Церемония награждения / Фото: СГК

Филиалы "Барнаульская ТЭЦ-3" и "Барнаульская теплосетевая компания" АО "СГК-Алтай" удостоились высоких наград на краевом конкурсе "Лучший социально ответственный работодатель года". Торжественная церемония награждения прошла 22 августа в правительстве Алтайского края.

Губернатор региона Виктор Томенко и заместитель председателя правительства Алтайского края, министр экономического развития Евгений Дешевых вручили заслуженные награды победителям и призерам.

"Дорогие друзья, от всей души благодарю за все, что вы сделали, и поздравляю победителей и лауреатов. Вы – лучшие из двух тысяч работодателей региона. В Алтайском крае большинство организаций с заботой и вниманием относятся к жизни в регионе. Чтобы с каждым годом и в городах, и в селах было комфортнее, безопаснее, интереснее. И, конечно, чтобы росли доходы жителей края", – сказал Виктор Томенко.

Церемония награждения / Фото: СГК

Директора филиала "Барнаульская ТЭЦ-3" Алексея Макарова наградили дипломом первой степени в номинации "За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы". По его словам, тема производственной безопасности является приоритетной для "Барнаульской ТЭЦ-3".

"Мы уделяем этому направлению повышенное внимание, при этом всегда подчеркиваем, что каждый сотрудник должен в первую очередь нести ответственность перед самим собой", – отметил Алексей Макаров.

Директор филиала "Барнаульская теплосетевая компания" Александр Гросс получил диплом за второе место в номинации "За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы".

Он отметил, что это приятная и почетная награда. Поскольку компания действительно всячески поддерживает и поощряет сотрудников, ведущих здоровый образ жизни. Такая высокая степень личной и социальной ответственности приносит пользу не только производственной деятельности, но и обществу в целом. С 2017 года в компании действует программа оздоровления работников, направленная на профилактику профессиональных заболеваний, предупреждение производственного травматизма, поддержание здоровья работников и улучшение условий труда.

В этом году в конкурсе приняли участие 77 работодателей из 27 территорий Алтайского края. Победителями и призерами стали 52 организации.