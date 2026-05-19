Алтайский край стал одним из самых востребованных регионов для соло-отдыха

Каждое третье бронирование в крае совершают для одного человека

19 мая 2026, 20:04, ИА Амител

Самолет взлетает / Фото: amic.ru

Алтайский край в 2026 году стал одним из востребованных регионов для одиночного отдыха, следует из результатов совместного опроса сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок" и исследовательской компании "Тибурон".

«Самым желанным российским направлением для соло-путешествий у россиян является Байкал, а также Алтай, Крым, Сочи и Санкт-Петербург. Россияне отмечают, что в этих направлениях их привлекают тишина, природа и возможность уединиться», — говорится в пресс-релизе.

Как отмечают исследователи, каждое третье бронирование в отелях и апартаментах в Алтайском, Пермском и Хабаровском краях, а также Амурской области совершают для одного человека. Каждое второе — в Забайкальском крае, Якутии и Оренбургской области.

Согласно опросу, почти каждый второй россиянин хотел бы отправиться в одиночное путешествие за границу — об этом заявили 47% опрошенных. Устроить соло-поездку по России мечтает каждый четвертый —24%.

«За рубежом путешественников больше привлекают новые яркие впечатления, а внутри страны — стремление к уединению и отдыху на природе», — указывают специалисты.

В десятку самых популярных направлений России по числу бронирований от одиночных туристов в 2026 году входят Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Екатеринбург, Калининград, Краснодар, Нижний Новгород, Владивосток и Новосибирск.

Среди наиболее востребованных у соло-туристов зарубежных направлений — страны Азии. В 2026 году более 40% бронирований в Индии пришлось на одного туриста, в Китае — каждое третье. Аналитики отмечают рост спроса на соло-поездки по азиатским направлениям: число бронирований в странах региона выросло на 35% год к году, а по отдельным направлениям, например, во Вьетнаме, — более чем двукратный рост.