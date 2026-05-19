Алтайский край стал одним из самых востребованных регионов для соло-отдыха
Каждое третье бронирование в крае совершают для одного человека
19 мая 2026, 20:04, ИА Амител
Алтайский край в 2026 году стал одним из востребованных регионов для одиночного отдыха, следует из результатов совместного опроса сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок" и исследовательской компании "Тибурон".
«Самым желанным российским направлением для соло-путешествий у россиян является Байкал, а также Алтай, Крым, Сочи и Санкт-Петербург. Россияне отмечают, что в этих направлениях их привлекают тишина, природа и возможность уединиться», — говорится в пресс-релизе.
Как отмечают исследователи, каждое третье бронирование в отелях и апартаментах в Алтайском, Пермском и Хабаровском краях, а также Амурской области совершают для одного человека. Каждое второе — в Забайкальском крае, Якутии и Оренбургской области.
Согласно опросу, почти каждый второй россиянин хотел бы отправиться в одиночное путешествие за границу — об этом заявили 47% опрошенных. Устроить соло-поездку по России мечтает каждый четвертый —24%.
«За рубежом путешественников больше привлекают новые яркие впечатления, а внутри страны — стремление к уединению и отдыху на природе», — указывают специалисты.
В десятку самых популярных направлений России по числу бронирований от одиночных туристов в 2026 году входят Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Екатеринбург, Калининград, Краснодар, Нижний Новгород, Владивосток и Новосибирск.
Среди наиболее востребованных у соло-туристов зарубежных направлений — страны Азии. В 2026 году более 40% бронирований в Индии пришлось на одного туриста, в Китае — каждое третье. Аналитики отмечают рост спроса на соло-поездки по азиатским направлениям: число бронирований в странах региона выросло на 35% год к году, а по отдельным направлениям, например, во Вьетнаме, — более чем двукратный рост.
20:49:34 19-05-2026
да, у нас безопасно потому что, и много командировочных
00:48:17 20-05-2026
Гость (20:49:34 19-05-2026) да, у нас безопасно потому что, и много командировочных... Каким образом командировочные относятся к соло отдыху?
11:52:39 20-05-2026
Внимательный из Б (00:48:17 20-05-2026) Каким образом командировочные относятся к соло отдыху?... Так они когда в гостиницах поселяются в графе "цель визита" пишут "туризм". А потом на основе этих данных статистика строит фееричные графики и отчёты. Ну и к тому же если с левой бабой едешь чпокаться - каждый регистрируется исключительно под собой чтобы следов не оставлять. Так и получаются полчища одиноких туристов.
23:01:27 19-05-2026
опять республика алтай и алтайский край у авторов одно и тоже?
10:27:45 20-05-2026
ал (23:01:27 19-05-2026) опять республика алтай и алтайский край у авторов одно и тож... Как отмечают исследователи, каждое третье бронирование в отелях и апартаментах в Алтайском, Пермском и Хабаровском краях, а также Амурской области совершают для одного человека.
Где что попутано? Про горный слова нет. Видать в РА едут больше парами или группами, чем по одиночке.