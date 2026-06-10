Лучше закрывать неиспользуемые карты или снижать по ним лимиты, чтобы улучшить свои финансовые показатели перед подачей заявки

10 июня 2026, 18:22, ИА Амител

Кредитка / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Кредитная история — это документ, который включает в себя информацию обо всех кредитных обязательствах заемщика. Здесь фиксируются данные о текущих и завершенных договорах с банками и микрофинансовыми организациями, в том числе сумма займа, наличие залога и, что особенно значимо, история платежей заемщика, рассказал в беседе с RT Игорь Корчагин, руководитель продукта "Кредитный рейтинг" в "Сравни".

«На основе информации из кредитной истории формируется скоринговый балл, который является числовым показателем кредитоспособности заемщика», — добавил он.

Корчагин подчеркнул, что высокий скоринговый балл повышает шансы на одобрение кредита и позволяет получить более привлекательные условия. Для улучшения кредитной истории важно прежде всего погасить все текущие просроченные обязательства. Если у заемщика несколько кредитов, рекомендуется сначала закрыть те, которые имеют самую высокую процентную ставку, пояснил аналитик.

Эксперт также посоветовал закрыть неиспользуемые кредитные и дебетовые карты с овердрафтом, так как их наличие влияет на расчет долговой нагрузки.

«При отсутствии кредитной истории можно рассмотреть возможность оформления кредитной карты с условием своевременного внесения платежей в льготный период. Если в кредитной истории обнаруживаются ошибки, необходимо обратиться в банк для их исправления. В случае выявления кредитов, оформленных мошенническим путем, следует незамедлительно обратиться в полицию и подать письменную претензию в кредитную организацию», — заключил Корчагин.

Ранее сообщалось, что единую базу банковских карт предложили разработать в Госдуме.