Единую базу банковских карт предложили разработать в Госдуме

10 февраля 2026, 16:35, ИА Амител

Банковская карта / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Российской Федерации возможно создание единой федеральной базы данных, где будет содержаться информация обо всех банковских пластиковых картах, принадлежащих гражданам. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития Иван Лебедев. Согласно его заявлению, создание этой базы возьмет на себя Центральный банк, который намерен завершить ее подготовку за один год.

Предполагается, что платформа обеспечит возможность отслеживать количество карт у каждого человека и банки, их выпустившие. Эта мера является частью второго набора инициатив по противодействию мошенничеству. В него также вошли идеи по выдаче сим-карт для детей, маркировке звонков из-за рубежа и ограничению количества карт на одного человека до двадцати штук.