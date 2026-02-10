Единую базу банковских карт предложили разработать в Госдуме
В нее можно будет вносить информацию о том, сколько карт оформлено на одного человека
10 февраля 2026, 16:35, ИА Амител
В Российской Федерации возможно создание единой федеральной базы данных, где будет содержаться информация обо всех банковских пластиковых картах, принадлежащих гражданам. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития Иван Лебедев. Согласно его заявлению, создание этой базы возьмет на себя Центральный банк, который намерен завершить ее подготовку за один год.
Предполагается, что платформа обеспечит возможность отслеживать количество карт у каждого человека и банки, их выпустившие. Эта мера является частью второго набора инициатив по противодействию мошенничеству. В него также вошли идеи по выдаче сим-карт для детей, маркировке звонков из-за рубежа и ограничению количества карт на одного человека до двадцати штук.
18:01:50 10-02-2026
А то мошенникам не удобно!
Приходиться всё из разных мест тырить!?
А тут бац! Все в одном месте!... Оч удобно!...
18:32:58 10-02-2026
все эти предлагалки для мошенником пишутся.
вопрос кто их предлагает и продавливает - они кто?
21:14:15 10-02-2026
Гость (18:32:58 10-02-2026) все эти предлагалки для мошенником пишутся.вопрос кто их... Вы их всех тоже хорошо знаете!...
22:26:17 10-02-2026
Ну, если дума в дело полезда, надо снимать со счетов всё. Они для мошенников делают всё, чтобы им было удобнее воровать.
02:43:07 11-02-2026
Под эгидой боротьбой с этими мифическими мошенниками скоро ошейники на шею всем нацепят с чипом и внесут в реестр всех реестров