Единую базу банковских карт предложили разработать в Госдуме

В нее можно будет вносить информацию о том, сколько карт оформлено на одного человека

10 февраля 2026, 16:35, ИА Амител

Банковская карта / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Банковская карта / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Российской Федерации возможно создание единой федеральной базы данных, где будет содержаться информация обо всех банковских пластиковых картах, принадлежащих гражданам. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития Иван Лебедев. Согласно его заявлению, создание этой базы возьмет на себя Центральный банк, который намерен завершить ее подготовку за один год.

Предполагается, что платформа обеспечит возможность отслеживать количество карт у каждого человека и банки, их выпустившие. Эта мера является частью второго набора инициатив по противодействию мошенничеству. В него также вошли идеи по выдаче сим-карт для детей, маркировке звонков из-за рубежа и ограничению количества карт на одного человека до двадцати штук.

Банковские карты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

18:01:50 10-02-2026

А то мошенникам не удобно!
Приходиться всё из разных мест тырить!?
А тут бац! Все в одном месте!... Оч удобно!...

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:32:58 10-02-2026

все эти предлагалки для мошенником пишутся.
вопрос кто их предлагает и продавливает - они кто?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:14:15 10-02-2026

Гость (18:32:58 10-02-2026) все эти предлагалки для мошенником пишутся.вопрос кто их... Вы их всех тоже хорошо знаете!...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:26:17 10-02-2026

Ну, если дума в дело полезда, надо снимать со счетов всё. Они для мошенников делают всё, чтобы им было удобнее воровать.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ап

02:43:07 11-02-2026

Под эгидой боротьбой с этими мифическими мошенниками скоро ошейники на шею всем нацепят с чипом и внесут в реестр всех реестров

  2 Нравится
Ответить
