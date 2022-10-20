Власти Барнаула проверят светофор, сделавший «просто треш» на проблемном перекрёстке
Водители долго стоят возле пешеходного перехода, по которому практически никто не ходит
Барнаульские водители вновь попросили перенастроить светофор на перекрёстке Попова — Трактовая. Обращение опубликовали в сообществе «Барнаул 22».
«Столкнулась с проблемой и, скорее всего, не я одна. На перекрёстке Попова — Трактовая перенастроили пешеходный светофор. На этом перекрёстке и раньше были пробки, но теперь там просто треш», — отметила местная жительница.
В итоге при повороте с Попова на Трактовую налево или при движении по Трактовой прямо в сторону Силикатного машины останавливаются на красный сигнал на пешеходном переходе. А позади — зелёный сигнал, поток с Попова и Трактовой едет вперёд и блокируется перекрёсток со всех сторон.
«Поток машин в час пик огромный. За три дня попала на этот светофор шесть раз — машины стоят, пешеходов нет. При мне ни разу никто не переходил, а светофор горит. Водители торопятся, нарушают правила — едут на красный, поворачивают с крайней правой налево и так далее, и в результате создаются аварийные ситуации. Прошу вернуть как было», — обратилась водитель к властям города.
Представитель мэрии Барнаула сообщил в комментариях к обращению, что специалисты проанализируют работу светофора, о результатах сообщат 25 октября.
Ранее барнаульцы попросили поставить светофор на перекрёстке, где накануне произошла авария.