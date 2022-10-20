Власти Барнаула проверят светофор, сделавший «просто треш» на проблемном перекрёстке

Барнаульские водители вновь попросили перенастроить светофор на перекрёстке Попова — Трактовая. Обращение опубликовали в сообществе «Барнаул 22».

«Столкнулась с проблемой и, скорее всего, не я одна. На перекрёстке Попова — Трактовая перенастроили пешеходный светофор. На этом перекрёстке и раньше были пробки, но теперь там просто треш», — отметила местная жительница.

В итоге при повороте с Попова на Трактовую налево или при движении по Трактовой прямо в сторону Силикатного машины останавливаются на красный сигнал на пешеходном переходе. А позади — зелёный сигнал, поток с Попова и Трактовой едет вперёд и блокируется перекрёсток со всех сторон.

«Поток машин в час пик огромный. За три дня попала на этот светофор шесть раз — машины стоят, пешеходов нет. При мне ни разу никто не переходил, а светофор горит. Водители торопятся, нарушают правила — едут на красный, поворачивают с крайней правой налево и так далее, и в результате создаются аварийные ситуации. Прошу вернуть как было», — обратилась водитель к властям города.

Представитель мэрии Барнаула сообщил в комментариях к обращению, что специалисты проанализируют работу светофора, о результатах сообщат 25 октября.

Ранее барнаульцы попросили поставить светофор на перекрёстке, где накануне произошла авария.