Бабкина потребовала перезахоронить Зайцева в Москве
Она собирается создать инициативную группу из звёзд и добиваться для кутюрье могилы на одном из центральных кладбищ
05 мая 2023, 14:45, ИА Амител
Надежда Бабкина потребовала перезахоронить Вячеслава Зайцева в Москве. Как сообщает "МК", об этом рассказал художник Никас Сафронов.
Согласно его рассказу, сегодня ему позвонила Бабкина, которая стала возмущаться захоронению Зайцева в подмосковном Щёлково. Она считает, что звёздам следует создать инициативную группу и добиться перезахоронения модельера на одном из московских кладбищ.
Сафронов поддерживает идею Бабкиной. По его мнению, посещать могилу Зайцева на Жегаловском кладбище будет неудобно для фанатов.
Вячеслав Зайцев умер 30 апреля в возрасте 85 лет в больнице в Москве. По информации СМИ, его доставили с желудочным кровотечением в реанимацию, где к вечеру он скончался.
4 мая его похоронили в Щёлково. Сын Егор объяснял, что такой выбор обусловлен последней волей отца – сам модельер и вовсе хотел, чтобы его проводили в последний путь на территории усадьбы в подмосковном городе.
14:53:08 05-05-2023
Можно год там, год там, чтобы справедливо
15:26:50 05-05-2023
Гость (14:53:08 05-05-2023) Можно год там, год там, чтобы справедливо... за мкадом год за два считается
15:30:19 05-05-2023
Согласен с Бабкиной:кутюрье, а лежит чёрти где.
15:31:44 05-05-2023
а бабкиной не всё равно? решение о месте захоронения принимают родственники, а не она
15:39:27 05-05-2023
Гость (15:31:44 05-05-2023) а бабкиной не всё равно? решение о месте захоронения принима... Согласен, тем более что "Сын Егор объяснял такой выбор обусловлен последней волей отца..."
15:39:22 05-05-2023
Бабкиной до всего есть дело, "в каждой бочке" как говорится.
17:05:08 05-05-2023
Выбор места захоронения был волей усопшего. Он так решил. И если поклонники его уважают и почитают, то должны уважает его последнюю просьбу. И еще почему родственники должны угождать актерам, певцам да и простым гражданам, ведь была воля усопшего, да и зачем тревожить прах человека. Закапывать, откапывать, закапывать ради чего? Чтобы некоторые посторонние люди попиарились или им, а не родственникам было удобно? Если они почитают усопшего, то пусть уважают его волю
20:54:23 05-05-2023
Про последнюю волю. Зайцев был скромным человеком. Мог из-за этой особенности характера не объявлять : похороните меня на Новодевичьем! Хотя по масштабу личности и дарования он достоин занимать там место . Зайцев сделал для прославления нашей Родины больше, чем Горбачев и Ельцин, вместе взятые.