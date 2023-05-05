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Бабкина потребовала перезахоронить Зайцева в Москве

Она собирается создать инициативную группу из звёзд и добиваться для кутюрье могилы на одном из центральных кладбищ

05 мая 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Надежда Бабкина потребовала перезахоронить Вячеслава Зайцева в Москве. Как сообщает "МК", об этом рассказал художник Никас Сафронов.

Согласно его рассказу, сегодня ему позвонила Бабкина, которая стала возмущаться захоронению Зайцева в подмосковном Щёлково. Она считает, что звёздам следует создать инициативную группу и добиться перезахоронения модельера на одном из московских кладбищ.

Сафронов поддерживает идею Бабкиной. По его мнению, посещать могилу Зайцева на Жегаловском кладбище будет неудобно для фанатов. 

Вячеслав Зайцев умер 30 апреля в возрасте 85 лет в больнице в Москве. По информации СМИ, его доставили с желудочным кровотечением в реанимацию, где к вечеру он скончался.

4 мая его похоронили в Щёлково. Сын Егор объяснял, что такой выбор обусловлен последней волей отца – сам модельер и вовсе хотел, чтобы его проводили в последний путь на территории усадьбы в подмосковном городе.

Комментарии 8

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Гость

14:53:08 05-05-2023

Можно год там, год там, чтобы справедливо

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Гость

15:26:50 05-05-2023

Гость (14:53:08 05-05-2023) Можно год там, год там, чтобы справедливо... за мкадом год за два считается

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Гость

15:30:19 05-05-2023

Согласен с Бабкиной:кутюрье, а лежит чёрти где.

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Гость

15:31:44 05-05-2023

а бабкиной не всё равно? решение о месте захоронения принимают родственники, а не она

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Гость

15:39:27 05-05-2023

Гость (15:31:44 05-05-2023) а бабкиной не всё равно? решение о месте захоронения принима... Согласен, тем более что "Сын Егор объяснял такой выбор обусловлен последней волей отца..."

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Гость

15:39:22 05-05-2023

Бабкиной до всего есть дело, "в каждой бочке" как говорится.

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И-1

17:05:08 05-05-2023

Выбор места захоронения был волей усопшего. Он так решил. И если поклонники его уважают и почитают, то должны уважает его последнюю просьбу. И еще почему родственники должны угождать актерам, певцам да и простым гражданам, ведь была воля усопшего, да и зачем тревожить прах человека. Закапывать, откапывать, закапывать ради чего? Чтобы некоторые посторонние люди попиарились или им, а не родственникам было удобно? Если они почитают усопшего, то пусть уважают его волю

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Про последнюю волю.

20:54:23 05-05-2023

Про последнюю волю. Зайцев был скромным человеком. Мог из-за этой особенности характера не объявлять : похороните меня на Новодевичьем! Хотя по масштабу личности и дарования он достоин занимать там место . Зайцев сделал для прославления нашей Родины больше, чем Горбачев и Ельцин, вместе взятые.

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