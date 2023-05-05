Бабкина потребовала перезахоронить Зайцева в Москве

Она собирается создать инициативную группу из звёзд и добиваться для кутюрье могилы на одном из центральных кладбищ

05 мая 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: ТАСС

Надежда Бабкина потребовала перезахоронить Вячеслава Зайцева в Москве. Как сообщает "МК", об этом рассказал художник Никас Сафронов.

Согласно его рассказу, сегодня ему позвонила Бабкина, которая стала возмущаться захоронению Зайцева в подмосковном Щёлково. Она считает, что звёздам следует создать инициативную группу и добиться перезахоронения модельера на одном из московских кладбищ.

Сафронов поддерживает идею Бабкиной. По его мнению, посещать могилу Зайцева на Жегаловском кладбище будет неудобно для фанатов.

Вячеслав Зайцев умер 30 апреля в возрасте 85 лет в больнице в Москве. По информации СМИ, его доставили с желудочным кровотечением в реанимацию, где к вечеру он скончался.

4 мая его похоронили в Щёлково. Сын Егор объяснял, что такой выбор обусловлен последней волей отца – сам модельер и вовсе хотел, чтобы его проводили в последний путь на территории усадьбы в подмосковном городе.