Делают дороги и сносят старые деревья. Как в Барнауле реализуют проекты горожан

В Барнауле реализуют проекты горожан по программе инициативного бюджетирования. Так, в посёлке Центральном начались работы по улице Вологодской. Подрядчик МБУ «Автодорстрой» проводит грейдирование на участке дороги от дома № 1 до дома № 94. После улица будет засыпана щебнем. Как сообщили в пресс-службе администрации города, проект по благоустройству улицы представили жители посёлка.

И это не единственная улица в населённом пункте, которую приведут в порядок по инициативе жителей.

Так, уже скоро дорожники начнут ремонт участка по улице Липецкой. Щебенение проведут на участке от дома № 1 до дома № 46.



На реализацию этих проектов требуется более 4,5 млн рублей. Жители посёлка собрали более 400 тысяч рублей, оставшуюся сумму предоставил городской бюджет.

В мэрии отмечают, что качество работ строго контролируется. Так, накануне глава Центрального района Максим Сабына совместно с депутатом Барнаульской городской Думы Александром Ельниковым и жителями микрорайона побывали на месте работ и обсудили реализацию проектов.

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А что делают в Железнодорожном районе?

В Железнодорожном районе Барнаула начали реализацию первого этапа инициативного проекта ТОС Петровского микрорайона. Здесь сносят старые деревья у городской поликлиники № 10 по адресу ул. Георгия Исакова, 133.

Жители микрорайона предложили провести комплексное благоустройство территории в районе поликлиники. В числе работ — замена старых деревьев на новые. Также планируется выложить тротуарной плиткой пешеходные дорожки, установить ограждение. Будут благоустроены зоны отдыха, спортивные и детские площадки.

В мэрии отмечают, что представители администрации Барнаула и Железнодорожного района поддержали проект жителей и приняли решение взять на контроль проводимые работы по благоустройству.

Что ещё будет благоустроено в Барнауле?

22 территории будет благоустроено в 2022 году в рамках городского проекта инициативного бюджетирования. В их числе — благоустройство аллеи по улице Георгия Исакова на пересечении с улицей Малахова. Также в городе появятся новые уголки отдыха, детские и спортивные площадки. На некоторых улицах оборудуют освещение. Подробная информация в этом разделе.