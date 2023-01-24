Около 120 единиц техники очищают Барнаул от снега

Более 1300 человек работают вручную

24 января 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле днём 24 января в уборке снега задействовали более 115 единиц техники, сообщили в мэрии.

В очистке улиц задействованы порядка 70 спецмашин, ещё более 120 дорожников очищают и посыпают песком подходы к переходам, остановки и лестничные марши.

В парках, скверах и на аллеях трудятся свыше 50 рабочих, также привлекли 25 снегоуборочных машин.

На уборку снега в межквартальных и на дворовых территориях направили больше 20 единиц спецтехники, придомовые участки очищают более 1200 дворников.