Спилить старое, посадить новое. В Барнауле продолжают работу над проектом сквера по улице Приречной

В Барнауле продолжается работа над проектом по благоустройству будущего сквера на улице Приречной. Как сообщает пресс-центр городской администрации, сегодня мэр Вячеслав Франк провел совещание по обустройству территории.

Как напомнил глава Центрального района Максим Сабына, проект по восстановлению сквера по ул. Приречной, 12 был инициирован Фондом греко-римской борьбы в 2020 году. На площадке будущей общественной территории уже идут подготовительные работы. В 2021 году в сквере убрали поросль и 15 аварийных кленов, а еще 85 старых деревьев предстоит убрать в этом году. Всего на Приречной провели 12 субботников, в ходе которых общественники, студенты, депутаты, волонтеры наводили порядок, собирали мусор и ветки.

Проект будущего сквера разработал проектный институт «Алтайгражданпроект», готовятся расчеты по видам работ. Кроме благоустройства и озеленения, на территории предусмотрят установку освещения и камер видеонаблюдения. На совещании подчеркнули: этот проект разрабатывается с учетом уже имеющегося проекта по созданию набережной Барнаулки. По предварительным расчетам, стоимость всех работ по созданию сквера составит порядка 14 млн рублей.

Франк еще раз подчеркнул, что идея благоустройства принадлежит самим барнаульцам, общественникам, и поблагодарил всех участников проекта.

«Инициатива превратить эту площадку в ухоженный зеленый уголок, безусловно, поддержана администрацией города, строительными компаниями краевой столицы. В Барнауле продолжается благоустройство набережной речного вокзала, набережной Барнаулки, теперь благодаря совместным усилиям всех участников проекта этот комплекс прирастет еще одним зеленым уголком», — заявил он.

По итогам совещания было решено до конца мая проработать все вопросы финансирования проекта. В начале лета планируется объявить конкурс на определение подрядчика, который проведет благоустройство сквера на Приречной.