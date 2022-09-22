В Барнауле на здании ФСБ начали восстанавливать мозаику

В Барнауле восстанавливают мозаику на здании ФСБ по проспекту Ленина, 30, сообщает мэрия.

К реставрации полотна приступили представители Российской академии художеств мастерской Зураба Церетели и Московского союза художников.

Закончить работы планируют к ноябрю.

Панно «Знамя революции» на здании по проспекту Ленина, 30, создали в 1983 году. Трудились над мозаикой монументалисты из Санкт-Петербурга Валерий Вышивалов и Владимир Янтарев. Концепция мозаики была разработана в 1980-м, когда Барнаул праздновал 250-летие.

В сюжете мозаики присутствуют как портреты конкретных исторических личностей — Ленина, Дзержинского, Троцкого, так и аллегорические мотивы — борьба святого Георгия со змеем. Главный цвет — красный, который сочетается с более спокойными оттенками.

Изготовили полотно из долговечных смальта и керамики. Размер — 11,5 на 13 метров. Но, несмотря на свою масштабность, панно само по себе весьма неприхотливо в уходе — специальной чистки не требует, достаточно обычного дождя.