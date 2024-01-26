Барнаульцам рассказали о погоде на выходные

Будет тепло и немного снежно

26 января 2024, 10:35, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле в субботу и воскресенье установится теплая, но не плюсовая погода.

Как сообщили в краевом Гидрометцентре, 27 января в городе будет от -4 до -6 градусов, а во второй половине дня ожидается небольшой снег. Ветер подует юго-западный, 2-7 м/с.

28-го числа также прогнозируется небольшой снег, а столбики термометров опустятся до -8 градусов. Скорость северо-западного ветра не превысит 8 м/с.