По мнению митрополита Тихона, люди, не знающие, что такое "гигиена мысли", могут стремительно деградировать, несмотря на владение технологиями

24 октября 2026, 11:27, ИА Амител

Ребенок / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) предупредил об опасности интеллектуальной деградации из‑за некритичного использования искусственного интеллекта. Свое мнение он высказал на Десятой конференции СберУниверситета "Больше чем обучение", посвященной вопросам развития и образования, пишет РБК.

По словам митрополита, грамотное применение ИИ способно развивать человека. В то же время отсутствие критического подхода и понимания того, что такое "гигиена мысли", несет серьезную угрозу.

"Кто‑то из тех, кто ИИ создает, тот, кто правильно им пользуется, он действительно возрастает: и интеллектуально, и в своем опыте. А вот те, которые не знают, что такое гигиена мысли, — вот тут огромная опасность, — предупредил Тихон. — Мы получим в ближайшее время — я это вижу уже сейчас — интеллектуальных дебилов. Люди, которые в совершенстве владеют искусственным интеллектом, всячески им пользуются и сами при этом стремительно, стремительно деградируют".

В качестве примера Тихон привел ситуацию с журналистом: если тот регулярно будет поручать нейросети Claude генерировать за него 20 вариантов текстов, то спустя несколько месяцев это приведет "к самым печальным последствиям", уверен священнослужитель.

Кроме того, митрополит считает важным создавать фильмы, показывающие, как ИИ "завоевывает человека талантливого, хорошего" и к чему приводит паразитирование на технологиях.

"Устрашить. Вот действительно устрашить тем будущим, которое в данном случае мне представляется печальной реальностью", — подытожил представитель РПЦ.

Ранее сообщалось, что пользователям нейросети Claude запретили оскорблять искусственный интеллект. Одновременно Anthropic переработала и другие положения своей пользовательской политики.