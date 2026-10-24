В РПЦ предупредили об опасности получить "дебилов" из-за ИИ
По мнению митрополита Тихона, люди, не знающие, что такое "гигиена мысли", могут стремительно деградировать, несмотря на владение технологиями
24 октября 2026, 11:27, ИА Амител
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) предупредил об опасности интеллектуальной деградации из‑за некритичного использования искусственного интеллекта. Свое мнение он высказал на Десятой конференции СберУниверситета "Больше чем обучение", посвященной вопросам развития и образования, пишет РБК.
По словам митрополита, грамотное применение ИИ способно развивать человека. В то же время отсутствие критического подхода и понимания того, что такое "гигиена мысли", несет серьезную угрозу.
"Кто‑то из тех, кто ИИ создает, тот, кто правильно им пользуется, он действительно возрастает: и интеллектуально, и в своем опыте. А вот те, которые не знают, что такое гигиена мысли, — вот тут огромная опасность, — предупредил Тихон. — Мы получим в ближайшее время — я это вижу уже сейчас — интеллектуальных дебилов. Люди, которые в совершенстве владеют искусственным интеллектом, всячески им пользуются и сами при этом стремительно, стремительно деградируют".
В качестве примера Тихон привел ситуацию с журналистом: если тот регулярно будет поручать нейросети Claude генерировать за него 20 вариантов текстов, то спустя несколько месяцев это приведет "к самым печальным последствиям", уверен священнослужитель.
Кроме того, митрополит считает важным создавать фильмы, показывающие, как ИИ "завоевывает человека талантливого, хорошего" и к чему приводит паразитирование на технологиях.
"Устрашить. Вот действительно устрашить тем будущим, которое в данном случае мне представляется печальной реальностью", — подытожил представитель РПЦ.
Ранее сообщалось, что пользователям нейросети Claude запретили оскорблять искусственный интеллект. Одновременно Anthropic переработала и другие положения своей пользовательской политики.
11:51:17 24-10-2026
Тю. А зачем РПЦ люди с критическим подходом и сохранным интеллектом?..
11:53:42 24-10-2026
Сама рпц их и растит.
11:57:15 24-10-2026
Здравый смысл в послании присутствует и есть ему чему печалиться... только заявленный контекст послания не соответствует
12:30:42 24-10-2026
Абсолютно справедливое и уместное предупреждение
12:34:57 24-10-2026
Лучше ИИ чем догмы РПЦ...
08:44:52 25-10-2026
Иииииииигорь (12:34:57 24-10-2026) Лучше ИИ чем догмы РПЦ... ... Догмы РПЦ:не убий,не укради.не возжелай жены ближнего своего-по боку.Лучше уж прислушиваться и действовать в соответствии с вариантами выданными компьютером.А варианты заложил программист )
11:46:41 25-10-2026
Гость (08:44:52 25-10-2026) Догмы РПЦ:не убий,не укради.не возжелай жены ближнего своего... это не догмы РПЦ, это догмы христианской религии. Конкретно догмы ООО РПЦ не имеют с ними ничего общего
09:35:59 26-10-2026
Гость (11:46:41 25-10-2026) это не догмы РПЦ, это догмы христианской религии. Конкретно ...
Укради, молись за убийства, прелюбодействуй, а всем скажи, что это двоюродная сестра)))
13:11:10 24-10-2026
"Устрашить. Вот действительно устрашить тем будущим, которое в данном случае мне представляется печальной реальностью".
Новый Апокалипсис или «Откровение Тихона (Шевкунова) »
14:46:14 24-10-2026
в этом точно соглашусь.
16:41:57 24-10-2026
"Мир на дураках держится!" / Козьма Прутков/
16:20:35 24-10-2026
По исследованиям учёных, за всю историю человечества, впервые, сегодня дети тупее своих родителей!!!...
Раньше такого не было никогда!...
20:47:52 24-10-2026
Гость (16:20:35 24-10-2026) По исследованиям учёных, за всю историю человечества, впервы... УчОные - Британские ?
07:17:23 25-10-2026
Гость (16:20:35 24-10-2026) По исследованиям учёных, за всю историю человечества, впервые... Высказывание собрано из красивых фраз, но не соответствует истине.
Начиная с отношения источника к научным трудам, заканчивая определением тупости.
Социология и статистика остаются серьезными инструментами в чьи бы руки они ни попадали, глупца или злодея...
20:11:34 24-10-2026
Конкуренцию почувствовали
20:29:18 24-10-2026
Белилами рождаются а не становятся.
23:44:36 24-10-2026
Александр (20:29:18 24-10-2026) Белилами рождаются а не становятся.... Не обязательно.
13:49:21 25-10-2026
Гость (11:46:41 25-10-2026) это не догмы РПЦ, это догмы христианской религии. Конкретно ... Вот католицизм-другое дело )
13:52:19 25-10-2026
гость (23:44:36 24-10-2026) Не обязательно.... Взять к примеру либероидов.Хотя нет-тема не та...
05:32:27 25-10-2026
Раньше пользовались различными бумажными справочниками и энциклопедиями, теперь ИИ. Тоже инструмент, только электронный. Чо то РПЦ не запрещало информацию на бумажных носителях, или это их упущение?)))
08:49:31 25-10-2026
Гость (05:32:27 25-10-2026) Раньше пользовались различными бумажными справочниками и энц... Путаете фиолетовое с солёным )