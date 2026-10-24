Доля приверженцев ЗОЖ в регионе существенно ниже, чем в Чечне, Калининградской области и Севастополе

24 октября 2026, 11:55, ИА Амител

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Алтайский край вошел в перечень регионов, придерживающихся здорового образа жизни, но оказался в конце рейтинга наряду с Тувой, Москвой, Нижегородской, Иркутской, Челябинской, Калужской, Кемеровской областями, Пермским и Забайкальским краями. Такие данные приводит РИА Новости.

По состоянию на сентябрь 2026 года лидерами по доле приверженцев здорового образа жизни стали Чечня (57,1%), Калининградская область (31,8%) и Севастополь (29,5%). На четвертом месте расположился Крым с показателем 29,2%.

В топ‑10 также вошли Ингушетия (26,1%), Псковская область (25,9%), Кабардино‑Балкария (25,7%), Томская область (24,3%), Санкт‑Петербург (23,6%) и Ненецкий автономный округ (23%).

Для сравнения: в рейтинге за предыдущий год тройка лидеров выглядела так — Чечня (66,6%), Крым (30%) и Севастополь (29,4%).

Ранее сообщалось, что Алтай был одним из лучших в России по показателям здорового образа жизни населения и получил самую высокую оценку среди регионов Сибири.