Алтайский край оказался в числе аутсайдеров рейтинга регионов России по числу зожников
Доля приверженцев ЗОЖ в регионе существенно ниже, чем в Чечне, Калининградской области и Севастополе
24 октября 2026, 11:55, ИА Амител
Алтайский край вошел в перечень регионов, придерживающихся здорового образа жизни, но оказался в конце рейтинга наряду с Тувой, Москвой, Нижегородской, Иркутской, Челябинской, Калужской, Кемеровской областями, Пермским и Забайкальским краями. Такие данные приводит РИА Новости.
По состоянию на сентябрь 2026 года лидерами по доле приверженцев здорового образа жизни стали Чечня (57,1%), Калининградская область (31,8%) и Севастополь (29,5%). На четвертом месте расположился Крым с показателем 29,2%.
В топ‑10 также вошли Ингушетия (26,1%), Псковская область (25,9%), Кабардино‑Балкария (25,7%), Томская область (24,3%), Санкт‑Петербург (23,6%) и Ненецкий автономный округ (23%).
Для сравнения: в рейтинге за предыдущий год тройка лидеров выглядела так — Чечня (66,6%), Крым (30%) и Севастополь (29,4%).
Ранее сообщалось, что Алтай был одним из лучших в России по показателям здорового образа жизни населения и получил самую высокую оценку среди регионов Сибири.
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Какие зожники в нашем депрессивном регионе?
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Это рейтинг регионов по числу приписок. На Кавказе... Порой голосуют 106 процентов. А тут ЗОЖ))) Удивляет как Алтай вдруг так упал. Писать устали?