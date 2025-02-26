Это на две тысячи меньше, чем хотят в среднем жители России

26 февраля 2025, 13:18, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жители Барнаула считают достойной пенсию в размере 47,4 тыс. рублей, а жители России мечтают в среднем о выплате 49,6 тыс. рублей, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

"В июне 2024 года жители Барнаула назвали сумму чуть меньше 46,3 тыс. рублей, в декабре 2023-го – 45,2 тыс. рублей, в апреле 2023-го – 44,5 тыс. рублей, а в ноябре 2022-го желаемая пенсия была равна 44,6 тыс. рублей", – говорится в исследовании.

О какой пенсии мечтают россияне?

Жители России считают достойной выплату в размере 49,6 тыс. рублей. При этом чем старше респонденты, тем выше сумма приемлемой пенсии: молодые люди до 25 лет считают достаточным уровнем 47,4 тыс. рублей, а запросы россиян старше 45 лет составляют 50,2 тыс. рублей.

"Чем выше уровень дохода у граждан, тем выше их ожидания относительно достойной пенсии. Людям с доходом до 50 тыс. рублей в месяц достаточно в среднем 45,9 тыс. рублей, а тем, кто получает от 100 тыс. рублей, – 51 тыс. рублей", – выяснили социологи.

Жители Москвы и Санкт-Петербурга считают приемлемой пенсию в размере 52,4 и 51,7 тыс. рублей соответственно. Третье место по размеру пенсионных ожиданий занимает Хабаровск с суммой 50 тыс. рублей. На четвертом и пятом местах расположились Тюмень (49,7 тыс. рублей) и Ростов-на-Дону (49,6 тыс. рублей).

Опрос проведен с 10 января по 25 февраля 2025 года среди экономически активного населения России старше 18 лет в 440 населенных пунктах.