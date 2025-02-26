Барнаульцы назвали достойной пенсией 47 тыс. рублей
Это на две тысячи меньше, чем хотят в среднем жители России
26 февраля 2025, 13:18, ИА Амител
Жители Барнаула считают достойной пенсию в размере 47,4 тыс. рублей, а жители России мечтают в среднем о выплате 49,6 тыс. рублей, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
"В июне 2024 года жители Барнаула назвали сумму чуть меньше 46,3 тыс. рублей, в декабре 2023-го – 45,2 тыс. рублей, в апреле 2023-го – 44,5 тыс. рублей, а в ноябре 2022-го желаемая пенсия была равна 44,6 тыс. рублей", – говорится в исследовании.
О какой пенсии мечтают россияне?
Жители России считают достойной выплату в размере 49,6 тыс. рублей. При этом чем старше респонденты, тем выше сумма приемлемой пенсии: молодые люди до 25 лет считают достаточным уровнем 47,4 тыс. рублей, а запросы россиян старше 45 лет составляют 50,2 тыс. рублей.
"Чем выше уровень дохода у граждан, тем выше их ожидания относительно достойной пенсии. Людям с доходом до 50 тыс. рублей в месяц достаточно в среднем 45,9 тыс. рублей, а тем, кто получает от 100 тыс. рублей, – 51 тыс. рублей", – выяснили социологи.
Жители Москвы и Санкт-Петербурга считают приемлемой пенсию в размере 52,4 и 51,7 тыс. рублей соответственно. Третье место по размеру пенсионных ожиданий занимает Хабаровск с суммой 50 тыс. рублей. На четвертом и пятом местах расположились Тюмень (49,7 тыс. рублей) и Ростов-на-Дону (49,6 тыс. рублей).
Опрос проведен с 10 января по 25 февраля 2025 года среди экономически активного населения России старше 18 лет в 440 населенных пунктах.
13:32:57 26-02-2025
Ключевое в сказанном, о какой пенсии МЕЧТАЮТ россияне.
14:00:51 26-02-2025
говорят что пенсия должна составлять 40% от Офф. ЗП.
Вот и считайте
14:02:03 26-02-2025
Здесь,высказанное желаемое ,это одна сторона дела.А другая -сколько с тебя перечислили в пенсионный фонд в течении трудовой деятельности.И вот эту сумму никому не говорят.Может ты заработал и более 47 тысяч в месяц.А если не смог воспользоваться этими накоплениями ,так этож, вообще ,для них красота.
14:10:20 26-02-2025
Почему люди довольствуются малым?
14:46:50 26-02-2025
Гость (14:10:20 26-02-2025) Почему люди довольствуются малым?... "Малому" это не очень нравится!
16:06:30 26-02-2025
Гость (14:10:20 26-02-2025) Почему люди довольствуются малым?... Чтобы не посадили.
20:00:59 26-02-2025
Гость (14:10:20 26-02-2025) Почему люди довольствуются малым?... В этом то и корень зла... И итоги выборов... И направление законотворческой деятельности... Люди просто не понимают какие финансовые потоки крутятся вокруг консолидированного бюджета РФ... Это печально... Это фатально...
21:40:55 26-02-2025
47 и более тысяч рублей получают сорокалетние бывшие сотрудники силовых ведомств, прокуроры. судьи (те вообще по 100 и более тысяч получают в 45 лет). А остальные должны еще дожить до 65 лет и если доживут то будут получать 20 000 рублей, которые будут уходить на лекарства.
11:50:35 27-02-2025
"Приходи тихо, проси мало, уходи быстро!"
12:56:01 28-02-2025
У меня квартира в ипотеке(14 квм) , комуналка, лекарства вот и вся пенсия(25т.), стаж рабочий 50 лет (15лет на вредности). А ведь ещё и кушать хочется и обувка изнашевается и одежка,мне 50т.нужно пенсии, я ветеран труда, а толку с этого? Кого опрашивали, не знаю, меня нет