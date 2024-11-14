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Барнаульцы рассказали, какие советы дали бы себе в прошлом

Чем старше опрошенные, тем актуальнее для них фраза "Никого не слушай"

14 ноября 2024, 11:40, ИА Амител

Встреча человека с самим собой в прошлом / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Встреча человека с самим собой в прошлом / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Если бы существовала возможность вернуться на десять лет назад и встретиться с самим собой, то барнаульцы чаще всего советовали бы себе продолжать действовать в том же духе, сообщает SuperJob.

"Те, кто разменял 50-летний рубеж, поддержали бы себя фразой "Все правильно делаешь, продолжай!" (16% опрошенных). Среди 30-летних наиболее популярен совет "Учись!" (18%). А вот 40-летние одинаково часто выбирали оба варианта (по 10%)", – говорится в исследовании.

На втором месте у 30-летних оказались советы принимать обдуманные решения и верить в себя (по 10%).

40-летние порекомендовали бы себе беречь здоровье и быть более решительными (по 8%).

50-летние сделали бы акцент на обучении и смене профессии (по 10%).

"Чем старше респонденты, тем актуальнее для них фраза "Никого не слушай". Призыв "Не доверяй никому!" среди молодежи звучал чаще. 40-летние в два раза чаще говорили о необходимости создания накоплений", – отметили социологи.

Опрос проведен с 1 по 11 ноября 2024 года среди жителей Барнаула в возрасте 30, 40 и 50 лет.

Счастливые люди на улице / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

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НОВОСТИОбщество

Барнаул опросы

Комментарии 10

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Гость

11:47:51 14-11-2024

Ну или баксами по 31 р закупиться.

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Гость

12:49:03 14-11-2024

Гость (11:47:51 14-11-2024) Ну или баксами по 31 р закупиться. ... нет в 1998 закупиться баксами

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Главный совет

11:59:15 14-11-2024

Тикать отсюда, ломая ноги

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Шинник

12:19:45 14-11-2024

не доверяй людям.
меньше говори.
не работай с напарниками.
всех денег на заработаешь. чем больше работаешь-тем меньше получишь.
не лезь со своей помощью.

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Гость

13:16:43 14-11-2024

Шинник (12:19:45 14-11-2024) не доверяй людям.меньше говори.не работай с напарник... В самую точку!

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Гость

12:50:36 14-11-2024

не пей вообще алкоголь

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Гость

14:38:23 14-11-2024

Не верь, не бойся, не проси.

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Гость

15:14:25 14-11-2024

Валить надо при первой возможности. И при последующих тоже. Дурак. Теперь очень сильно жалею. Поэтому, у кого она есть, используйте. Хорошо тут никогда не будет.

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Гость

16:55:23 14-11-2024

Гость (15:14:25 14-11-2024) Валить надо при первой возможности. И при последующих тоже. ... 100000%

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Гость

14:58:22 15-11-2024

Не женись, идиот)))

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