Барнаульцы рассказали, какие советы дали бы себе в прошлом
Чем старше опрошенные, тем актуальнее для них фраза "Никого не слушай"
14 ноября 2024, 11:40, ИА Амител
Если бы существовала возможность вернуться на десять лет назад и встретиться с самим собой, то барнаульцы чаще всего советовали бы себе продолжать действовать в том же духе, сообщает SuperJob.
"Те, кто разменял 50-летний рубеж, поддержали бы себя фразой "Все правильно делаешь, продолжай!" (16% опрошенных). Среди 30-летних наиболее популярен совет "Учись!" (18%). А вот 40-летние одинаково часто выбирали оба варианта (по 10%)", – говорится в исследовании.
На втором месте у 30-летних оказались советы принимать обдуманные решения и верить в себя (по 10%).
40-летние порекомендовали бы себе беречь здоровье и быть более решительными (по 8%).
50-летние сделали бы акцент на обучении и смене профессии (по 10%).
"Чем старше респонденты, тем актуальнее для них фраза "Никого не слушай". Призыв "Не доверяй никому!" среди молодежи звучал чаще. 40-летние в два раза чаще говорили о необходимости создания накоплений", – отметили социологи.
Опрос проведен с 1 по 11 ноября 2024 года среди жителей Барнаула в возрасте 30, 40 и 50 лет.
11:47:51 14-11-2024
Ну или баксами по 31 р закупиться.
12:49:03 14-11-2024
Гость (11:47:51 14-11-2024) Ну или баксами по 31 р закупиться. ... нет в 1998 закупиться баксами
11:59:15 14-11-2024
Тикать отсюда, ломая ноги
12:19:45 14-11-2024
не доверяй людям.
меньше говори.
не работай с напарниками.
всех денег на заработаешь. чем больше работаешь-тем меньше получишь.
не лезь со своей помощью.
13:16:43 14-11-2024
Шинник (12:19:45 14-11-2024) не доверяй людям.меньше говори.не работай с напарник... В самую точку!
12:50:36 14-11-2024
не пей вообще алкоголь
14:38:23 14-11-2024
Не верь, не бойся, не проси.
15:14:25 14-11-2024
Валить надо при первой возможности. И при последующих тоже. Дурак. Теперь очень сильно жалею. Поэтому, у кого она есть, используйте. Хорошо тут никогда не будет.
16:55:23 14-11-2024
Гость (15:14:25 14-11-2024) Валить надо при первой возможности. И при последующих тоже. ... 100000%
14:58:22 15-11-2024
Не женись, идиот)))