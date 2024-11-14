Барнаульцы рассказали, какие советы дали бы себе в прошлом

Чем старше опрошенные, тем актуальнее для них фраза "Никого не слушай"

14 ноября 2024, 11:40, ИА Амител

Встреча человека с самим собой в прошлом / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Если бы существовала возможность вернуться на десять лет назад и встретиться с самим собой, то барнаульцы чаще всего советовали бы себе продолжать действовать в том же духе, сообщает SuperJob.

"Те, кто разменял 50-летний рубеж, поддержали бы себя фразой "Все правильно делаешь, продолжай!" (16% опрошенных). Среди 30-летних наиболее популярен совет "Учись!" (18%). А вот 40-летние одинаково часто выбирали оба варианта (по 10%)", – говорится в исследовании.

На втором месте у 30-летних оказались советы принимать обдуманные решения и верить в себя (по 10%).

40-летние порекомендовали бы себе беречь здоровье и быть более решительными (по 8%).

50-летние сделали бы акцент на обучении и смене профессии (по 10%).

"Чем старше респонденты, тем актуальнее для них фраза "Никого не слушай". Призыв "Не доверяй никому!" среди молодежи звучал чаще. 40-летние в два раза чаще говорили о необходимости создания накоплений", – отметили социологи.

Опрос проведен с 1 по 11 ноября 2024 года среди жителей Барнаула в возрасте 30, 40 и 50 лет.