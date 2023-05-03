Барнаульцы смогут бесплатно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ
В мэрии рассказали, по какому графику будет работать мобильный комплекс
03 мая 2023, 11:40, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Жители Барнаула в мае 2023 года смогут бесплатно протестироваться на ВИЧ, сообщили в мэрии.
Для сдачи теста не нужны деньги и какие-либо документы: всё сделают бесплатно и анонимно. На процедуру уйдёт 15 минут – за это время специалисты также расскажут об инфекции и помогут оценить риски.
Мобильный комплекс краевого центра СПИД будет работать по такому графику:
- 4 мая с 09:00 до 15:30 – на 5-й Западной, 62 (парковка);
- 5 мая с 09:00 до 15:30 – на 5-й Западной, 62 (парковка);
- 11 мая с 09:00 до 15:30 – на 5-й Западной, 62 (парковка);
- 18 мая с 11:00 до 15:30 – на парковке ТРЦ "Огни" (Антона Петрова, 219б);
- 25 мая с 11:00 до 15:30 – на площади Сахарова;
- 26 мая с 09:00 до 15:30 – на 5-й Западной, 62 (парковка).
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае женщины стали чаще заражаться ВИЧ-инфекцией.
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