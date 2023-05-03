Барнаульцы смогут бесплатно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ

В мэрии рассказали, по какому графику будет работать мобильный комплекс

03 мая 2023, 11:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жители Барнаула в мае 2023 года смогут бесплатно протестироваться на ВИЧ, сообщили в мэрии.

Для сдачи теста не нужны деньги и какие-либо документы: всё сделают бесплатно и анонимно. На процедуру уйдёт 15 минут – за это время специалисты также расскажут об инфекции и помогут оценить риски.

Мобильный комплекс краевого центра СПИД будет работать по такому графику:

4 мая с 09:00 до 15:30 – на 5-й Западной, 62 (парковка);

5 мая с 09:00 до 15:30 – на 5-й Западной, 62 (парковка);

11 мая с 09:00 до 15:30 – на 5-й Западной, 62 (парковка);

18 мая с 11:00 до 15:30 – на парковке ТРЦ "Огни" (Антона Петрова, 219б);

25 мая с 11:00 до 15:30 – на площади Сахарова;

26 мая с 09:00 до 15:30 – на 5-й Западной, 62 (парковка).

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае женщины стали чаще заражаться ВИЧ-инфекцией.