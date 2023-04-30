Барнаульцы взялись за лопаты, чтобы самостоятельно починить дороги

По словам местных жителей, участок не ремонтируют уже три года

30 апреля 2023, 17:55, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Жители улицы Фурманова в Барнауле самостоятельно решили починить дорогу, не дожидаясь коммунальщиков. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам горожан, полотно не чинят уже три года. Тротуары развалились, людям приходится ходить по проезжей части. Она очень сильно разбита.

Исправлять ситуацию вышли сами жители близлежащих домов.

В комментариях под постом пользователи отметили, что за доброе дело их могут ещё и оштрафовать.