В Барнауле кто-то изуродовал тротуар на гарантийной дороге
Там пролегает школьный маршрут, жители ходят к остановкам и в магазины
30 апреля 2023, 08:52, ИА Амител
В Барнауле общественники обнаружили разломанный в нескольких местах тротуар на новой дороге, сообщает алтайское отделение Народного фронта.
Дорогу на улице Сиреневой до проезда Северного Власихинского приняли в августе 2022 года. Спустя год, как выяснилось во время инспекции, часть тротуара разрушена.
"В двух местах попросту перерыт. А ведь здесь проходит школьный маршрут, горожане ходят к автобусным остановкам и магазинам. Остаётся только догадываться, кто угробил гарантийный тротуар", – говорится в сообщении ОНФ.
Активисты предполагают, что, возможно, коммунальщики проводили коммуникации или же строители неудачно проехались на тяжёлой технике.
09:55:39 30-04-2023
лучше ЖИ не кто в алтайском крае не застраивают. Остальные построили , бабки получили и бросили))
10:18:21 30-04-2023
Посмотрите что сделали с дорожками на 2-СевероЗападной. Они и 2 месяца не простояли осенью. Их разломали при замене кабеля
11:57:18 01-05-2023
А в спутнике тротуар и дорогу сделали и начали теплотрассы к школе прокладывать нельзя ли рядом было проложить все переломали ,,
09:38:27 02-05-2023
Павловский Тракт 203 рекламщики своими машина раскурочили газон!!!Требую призвать к ответственности и заставить восстанавливать.Труда не составит узнать рекламное агентство,прям напротив этих рытвин стоит рекламный щит,который они и меняют,заезжая на велодорожку(асфальтовую!!!) и на газон,который безбожно уродуют!!! Кто позволил установить щит в месте с неподъездной автомобильной зоной????!!!! АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИЗЫВАЮ К РАЗБОРУ СИТУАЦИИ!!!