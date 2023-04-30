В Барнауле кто-то изуродовал тротуар на гарантийной дороге

Там пролегает школьный маршрут, жители ходят к остановкам и в магазины

30 апреля 2023, 08:52, ИА Амител

В Барнауле общественники обнаружили разломанный в нескольких местах тротуар на новой дороге, сообщает алтайское отделение Народного фронта.

Дорогу на улице Сиреневой до проезда Северного Власихинского приняли в августе 2022 года. Спустя год, как выяснилось во время инспекции, часть тротуара разрушена.

"В двух местах попросту перерыт. А ведь здесь проходит школьный маршрут, горожане ходят к автобусным остановкам и магазинам. Остаётся только догадываться, кто угробил гарантийный тротуар", – говорится в сообщении ОНФ.

Активисты предполагают, что, возможно, коммунальщики проводили коммуникации или же строители неудачно проехались на тяжёлой технике.