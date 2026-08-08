Компания готова представить Алтайский край на федеральном этапе престижного Всероссийского конкурса

08 августа 2026, 09:10, ИА Амител

Специалисты БСК/ фото предоставлено пресс-службой БСК

Барнаульская сетевая компания стала лауреатом регионального конкурса качества "Лучшая услуга 2026 года". Как сообщили amic.ru в пресс-службе БСК, высокую оценку экспертов получила услуга "Проектирование систем электроснабжения". Эта победа гарантировала компании право представить Алтайский край на федеральном этапе престижного Всероссийского конкурса Программы "100 лучших товаров России".

В БСК отмечают, что экспертная комиссия провела комплексный аудит деятельности компании и выделила такие сильные стороны, как наличие квалифицированных специалистов в области проектирования; современный уровень обслуживания; положительную динамику объёмов оказания услуги, устойчивые позиции компании на рынке, участие в масштабных инфраструктурных проектах регионального и федерального значения, а также весомый вклад в общую энергобезопасность региона.

"Сегодня в БСК собраны представители лучших кадров региона: инженеры, проектировщики, мастера, электромонтеры и многие другие. Признание нашей проектной деятельности – это общая заслуга команды профессионалов. Мы не просто создаем качественные проекты электроснабжения, мы закладываем основу для долгосрочного развития всей энергосистемы Алтайского края. Выход на федеральный этап конкурса "100 лучших товаров России" доказывает, что наши компетенции соответствуют самым жестким общероссийским стандартам, и мы готовы представлять нашу компанию в следующем конкурсе", – подчеркнул генеральный директор Барнаульской сетевой компании Андрей Лавринец.

Специалисты БСК/ фото предоставлено пресс-службой БСК

Отдельное внимание эксперты уделили технической стороне работы. Проектирование электросетей в БСК строго соответствует федеральным законам, техническим регламентам и отраслевым стандартам. Социальная и экологическая ответственность также остаются в приоритете БСК. При разработке каждого проекта специалисты компании проводят тщательную оценку рисков для персонала и населения, строго соблюдают требования охраны труда и внедряют технологические решения для снижения отрицательных факторов воздействия на окружающую среду, указывают в пресс-службе.