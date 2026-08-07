Барнаульская горэлектросеть стала лауреатом регионального конкурса "Лучшая услуга"

Победа дает возможность представить компанию на федеральном этапе всероссийского конкурса

07 августа 2026, 12:49, ИА Амител

Офис БГЭС / Фото: предоставлено пресс-службой компании

Барнаульская горэлектросеть (БГЭС) удостоена звания лауреата в номинации "Комплексное очно‑заочное обслуживание абонентов" по итогам конкурса качества "Лучшая услуга 2026 года". Об этом сообщает пресс-служба компании.

БГЭС признана лидером в сфере обслуживания населения Алтайского края.



Экспертная комиссия отметила высокий уровень сервиса БГЭС, в частности, внедрение современных стандартов обслуживания и эффективную систему взаимодействия с клиентами.



Эксперты подчеркнули, что абоненты компании могут решать возникающие вопросы в разных форматах: лично во фронт‑офисах, по телефону через кол‑центр или онлайн в личном кабинете.



Победа в краевом конкурсе дает Барнаульской горэлектросети право представить компанию на федеральном этапе всероссийского конкурса в рамках программы "100 лучших товаров России".