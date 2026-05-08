Барнаульский водоканал накануне Дня Победы подарит барнаульцам сотни георгиевских лент

Символ памяти вручают в центре обслуживания абонентов

08 мая 2026, 11:00, ИА Амител

Георгиевские ленты / Фото: пресс-служба "Росводоканал Барнаул" / Лилия Болатаева

В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне "Росводоканал Барнаул" вновь присоединился к всероссийской патриотической акции "Георгиевская лента". С начала мая сотрудники центра обслуживания абонентов не только предоставляют консультации по вопросам водоснабжения и водоотведения, но и вручают жителям города одну из главных наград памяти и уважения к подвигам ветеранов.

Май — месяц памяти и гордости

Майские дни становятся особенно значимыми для всех, кто чтит память о Великой Отечественной войне. Для сотрудников барнаульского водоканала участие в акции "Георгиевская лента" — это важная традиция и способ передать молодежи ценность исторической памяти. Начальник центра обслуживания абонентов Наталья Семикрас отметила, что этот период вызывает у работников предприятия чувство гордости и ответственности.

"Эти майские дни для нас всегда значимы и волнительны. Наши специалисты с радостью и гордостью готовятся к участию в акции, понимая, насколько важно сохранять память о подвиге нашего народа. Мы видим искренний отклик от барнаульцев, которые приходят к нам", — рассказала Наталья Семикрас.

По ее словам, многие горожане ежегодно участвуют в торжествах и шествии в "Бессмертном полку", а получение георгиевской ленты в центре обслуживания становится для них дополнительным способом ощутить атмосферу праздника.

Символ памяти и благодарности

В этом году "Росводоканал Барнаул" планирует раздать абонентам несколько сотен георгиевских лент. Сотрудники компании подчеркивают, что акция продолжится до самого праздника, и каждый барнаулец, который обратится за консультацией, получит символ памяти и уважения к прошлому своей страны.