Барнаульский водоканал накануне Дня Победы подарит барнаульцам сотни георгиевских лент
Символ памяти вручают в центре обслуживания абонентов
08 мая 2026, 11:00, ИА Амител
В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне "Росводоканал Барнаул" вновь присоединился к всероссийской патриотической акции "Георгиевская лента". С начала мая сотрудники центра обслуживания абонентов не только предоставляют консультации по вопросам водоснабжения и водоотведения, но и вручают жителям города одну из главных наград памяти и уважения к подвигам ветеранов.
Май — месяц памяти и гордости
Майские дни становятся особенно значимыми для всех, кто чтит память о Великой Отечественной войне. Для сотрудников барнаульского водоканала участие в акции "Георгиевская лента" — это важная традиция и способ передать молодежи ценность исторической памяти. Начальник центра обслуживания абонентов Наталья Семикрас отметила, что этот период вызывает у работников предприятия чувство гордости и ответственности.
"Эти майские дни для нас всегда значимы и волнительны. Наши специалисты с радостью и гордостью готовятся к участию в акции, понимая, насколько важно сохранять память о подвиге нашего народа. Мы видим искренний отклик от барнаульцев, которые приходят к нам", — рассказала Наталья Семикрас.
По ее словам, многие горожане ежегодно участвуют в торжествах и шествии в "Бессмертном полку", а получение георгиевской ленты в центре обслуживания становится для них дополнительным способом ощутить атмосферу праздника.
Символ памяти и благодарности
В этом году "Росводоканал Барнаул" планирует раздать абонентам несколько сотен георгиевских лент. Сотрудники компании подчеркивают, что акция продолжится до самого праздника, и каждый барнаулец, который обратится за консультацией, получит символ памяти и уважения к прошлому своей страны.
11:24:31 08-05-2026
Барнаульцы часто используют ленточки странно - то на ручки двери машины привяжут, то на антенну, то на ногу. Вместе с ленточкой нужно выдавать специальную памятку как правильно с ней обращаться и какое наказание будет за неправильное обращение. Тогда случаи осквернения символа Победы сойдут на нет.
12:42:17 08-05-2026
Гость (11:24:31 08-05-2026) Барнаульцы часто используют ленточки странно - то на ручки д...
Именно поэтому, кроме школьников, пенсионеров и бюджетных работников больше никто эти ленты и не носит последние годы. Превратили славную добрую акцию, придуманную самими людьми, в обязаловку с уголовным наказанием.
Когда людям сверху указывают, как правильно они должны гордиться и проявлять своё уважение, то закономерно получают совершенно противоположный результат.
17:35:37 08-05-2026
А скольких из них потом примотают по уголовной статье за бла-бла-бла, в общем, что там написано (в статье)?