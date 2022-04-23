Ребёнка сбили на пешеходном переходе в Бийске. Видео

Автомобиль сбил ребёнка на пешеходном переходе в Бийске, сообщает «Инцидент Барнаул».

Авария, по информации очевидца, случилась 20 апреля в квартале Витамин. Девочка шла со школы домой и угодила под колёса легковушки, получив «переломы различной тяжести».

Согласно видео, перед тем как выйти на проезжую часть, школьница остановилась, а затем быстро побежала вперёд. В результате её сбила машина. От удара девочка перевернулась на капоте и, пролетев несколько метров, упала на асфальт.

По словам свидетеля, водителя после случившегося отпустили домой.

22 апреля в соцсетях сообщали, что в Барнауле на улице Попова автобус сбил пешехода. На месте происшествия работали сотрудники реанимации и полиции.