Биолог назвала самый полезный подход к перекусу
Одна из закусок уменьшит тягу к сладостям
14 сентября 2026, 08:15, ИА Амител
Наиболее полезным подходом к перекусу является сбалансированное сочетание продуктов, например кураги с миндалем для получения калия и витаминов, рассказала биолог Ирина Лялина "Ленте.ру".
"Это концентрат полезных веществ: курага содержит калий (важен для сердечно-сосудистой системы) и железо (профилактика анемии), а миндаль — витамин Е (мощный антиоксидант). Вместе они помогают поддерживать энергичность, нормализуют пищеварение и могут уменьшить тягу к сладостям", — сообщила она.
Специалист также рекомендовала обратить внимание на овощные палочки с хумусом или сметаной, так как содержащаяся в них клетчатка улучшает пищеварение и создает длительное чувство сытости, а также на творог с изюмом, где нежирный белок дополняется натуральными сахарами и дополнительными микроэлементами.
Кроме того, биолог предупредила о необходимости исключить из рациона для перекуса продукты с добавленным сахаром, трансжирами и избытком соли.
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