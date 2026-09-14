Одна из закусок уменьшит тягу к сладостям

14 сентября 2026, 08:15, ИА Амител

Творог, молоко и сметана / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

Наиболее полезным подходом к перекусу является сбалансированное сочетание продуктов, например кураги с миндалем для получения калия и витаминов, рассказала биолог Ирина Лялина "Ленте.ру".

"Это концентрат полезных веществ: курага содержит калий (важен для сердечно-сосудистой системы) и железо (профилактика анемии), а миндаль — витамин Е (мощный антиоксидант). Вместе они помогают поддерживать энергичность, нормализуют пищеварение и могут уменьшить тягу к сладостям", — сообщила она.

Специалист также рекомендовала обратить внимание на овощные палочки с хумусом или сметаной, так как содержащаяся в них клетчатка улучшает пищеварение и создает длительное чувство сытости, а также на творог с изюмом, где нежирный белок дополняется натуральными сахарами и дополнительными микроэлементами.

Кроме того, биолог предупредила о необходимости исключить из рациона для перекуса продукты с добавленным сахаром, трансжирами и избытком соли.