НОВОСТИОбщество

Бизнес-ланчи обходятся россиянам в сумму свыше 90 тысяч рублей в год

Эта статья расходов часто не учитывается при планировании личного бюджета, хотя сопоставима с затратами на общественный транспорт или подписку на стриминговые сервисы

19 мая 2026, 15:45, ИА Амител

Бизнес-ланч / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Бизнес-ланч / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Регулярные траты на бизнес-ланчи могут значительно истощить бюджет и помешать формированию сбережений. Как отметил финансовый эксперт Андрей Бархота в интервью "Абзацу", за год такие расходы могут привести к потере около 100 тысяч рублей.

Бархота подчеркнул, что ежедневные траты на обед кажутся незначительными, однако при анализе квартальных или годовых расходов сумма становится весомой.

«Расходы на питание вне дома сокращают доходы. Индекс цен на обеды в кафе и ресторанах растет быстрее, чем на продукты и товары, увеличиваясь в два-три раза. Люди привыкли общаться за обедом, и отказаться от этой традиции сложно, так как она стала частью корпоративной культуры. Однако обеды становятся дороже, а их пищевая ценность часто оставляет желать лучшего. Например, в Москве обед может обойтись сотруднику в 500 рублей в день, что за год составит 132 тысячи. При самостоятельном приготовлении обеда его себестоимость будет около 150 рублей в день, или 40 тысяч в год. Разница превышает 90 тысяч рублей», — пояснил Бархота.

Эксперт также обратил внимание на еще одну распространенную привычку россиян — пользоваться такси, даже когда есть возможность поехать на общественном транспорте. По его мнению, постоянные, но небольшие расходы на такси могут привести к потере десятков тысяч рублей в год.

«Сигареты также являются значительной статьей расходов. Даже при минимальном потреблении на них может уходить не менее 20 тысяч рублей в год», — заключил он.

Ранее amic.ru писал, почему барнаульцы не экономят на кофе, как другие россияне.

Две девушки в кафе / Фото: создано в нейросети ChatGPT

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НОВОСТИОбщество

Россия общественное питание
       

Комментарии 8

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Гость

15:58:47 19-05-2026

Прям бизнес-ланчи?

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Гость

16:22:34 19-05-2026

я их там не ем.. где мои 90 тыщь?

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Гость

16:30:29 19-05-2026

За эти деньги видимо бизнес ланч типа Доширак либо в какой то мягко говоря харчевне. Да и улыбнуло что в Москве за 500 рублей можно найти бизнес ланч) может с Барнаулом все таки спутали

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Гость

17:39:30 19-05-2026

Гость (16:30:29 19-05-2026) За эти деньги видимо бизнес ланч типа Доширак либо в какой т... Какой бизнес
.. такой и ланч...

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Гость

20:59:05 19-05-2026

странно как то мало. у меня племяшка в мес. на еду (заказ доставка венчур прислуга и пр) тратит 250 000 р в Барнауле

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Вежливый человек

21:45:04 19-05-2026

Гость (20:59:05 19-05-2026) странно как то мало. у меня племяшка в мес. на еду (заказ до... Это по 8000 в день? Не плохо развлекается племяшка, брехло.

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Musik

09:26:31 20-05-2026

Вежливый человек (21:45:04 19-05-2026) Это по 8000 в день? Не плохо развлекается племяшка, брехло. ... точно врет - лапши бомжовки в день на 8 тыщ человек сожрать не сможет.

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гость

22:33:09 19-05-2026

Гость (20:59:05 19-05-2026) странно как то мало. у меня племяшка в мес. на еду (заказ до... ФИО озвучьте.

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