Эта статья расходов часто не учитывается при планировании личного бюджета, хотя сопоставима с затратами на общественный транспорт или подписку на стриминговые сервисы

19 мая 2026, 15:45, ИА Амител

Бизнес-ланч / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Регулярные траты на бизнес-ланчи могут значительно истощить бюджет и помешать формированию сбережений. Как отметил финансовый эксперт Андрей Бархота в интервью "Абзацу", за год такие расходы могут привести к потере около 100 тысяч рублей.

Бархота подчеркнул, что ежедневные траты на обед кажутся незначительными, однако при анализе квартальных или годовых расходов сумма становится весомой.

«Расходы на питание вне дома сокращают доходы. Индекс цен на обеды в кафе и ресторанах растет быстрее, чем на продукты и товары, увеличиваясь в два-три раза. Люди привыкли общаться за обедом, и отказаться от этой традиции сложно, так как она стала частью корпоративной культуры. Однако обеды становятся дороже, а их пищевая ценность часто оставляет желать лучшего. Например, в Москве обед может обойтись сотруднику в 500 рублей в день, что за год составит 132 тысячи. При самостоятельном приготовлении обеда его себестоимость будет около 150 рублей в день, или 40 тысяч в год. Разница превышает 90 тысяч рублей», — пояснил Бархота.

Эксперт также обратил внимание на еще одну распространенную привычку россиян — пользоваться такси, даже когда есть возможность поехать на общественном транспорте. По его мнению, постоянные, но небольшие расходы на такси могут привести к потере десятков тысяч рублей в год.

«Сигареты также являются значительной статьей расходов. Даже при минимальном потреблении на них может уходить не менее 20 тысяч рублей в год», — заключил он.

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