Бранч или бизнес-ланч. Прижился ли в Барнауле модный формат позднего завтрака

Представители общепита и эксперты рассказали, кто ходит на бранчи, пьют ли там алкоголь и почему тренд пока сильнее в мегаполисах

15 апреля 2026, 07:15, ИА Амител

В мире растет популярность бранчей, а спрос на крепкий алкоголь снижается. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на исследование ресторанного рынка США. Там посетители до 40 лет все чаще выбирают на поздний завтрак напитки с невысоким содержанием алкоголя или вовсе безалкогольные варианты. Журналисты Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул узнали, насколько этот тренд заметен в России и в Алтайском крае.

Бранч как часть образа жизни

Основатель и главный технолог Сибирской школы мясоделия "Мясотема" Анна Кольцова считает, что бранч давно вышел за рамки просто приема пищи.

«Сфера моей деятельности — это постоянное общение с рестораторами и шеф-поварами. Из общения я могу сделать вывод, что в мире высокого темпа бранч стал символом отдыха и заботы о себе. Красивая подача — пашот, авокадо-тосты, яркие коктейли — идеально подходит для контента в соцсетях. Да, действительно, алкоголь — это неотъемлемая часть классического бранча. Особенно формат Buzzy Brunch — это бранч с безлимитным алкоголем. Именно миллениалы сделали бранчи с алкоголем массовыми. Для них это способ расслабиться и продолжить социальную активность выходного дня», — пояснила Анна Кольцова.

По ее словам, среди зумеров популярен тренд на осознанное потребление, поэтому все-таки бранч — это про миллениалов. На текущий момент бранч-культура достигла пика в мегаполисах. Это Москва, Санкт-Петербург. В нашем же регионе тренд приживается медленнее, но активно заходит через сетевые кофейни и современные рестораны.

В Барнауле алкоголь днем берут редко

В барнаульской "Горной аптеке" говорят, что именно формат бранчей в городе пока не стал массовым.

«Чтобы у нас были популярны бранчи — такого не было. Деловые встречи у нас проводятся где-то с 11:00 до 13:00. Люди обедают, драники, что-то еще, но не алкоголь — такое встречается редко. Выпивают у нас вечером в основном. Это уже ужин: люди приходят после работы, отдыхают, выпивают», — пояснили в "Горной аптеке".

При этом спрос на некоторые напитки в заведении все же есть.

«Такие напитки есть. Например, безалкогольное пиво — его берут миллениалы и люди еще постарше, 40+. Сейчас с новыми законами, с января месяца, многие рестораны закрылись, поэтому у нас посещаемость увеличилась», — добавили в ресторане.

Рынок вспоминает о бранчах на фоне спада

Владелец бренда "Мясо&Рыба" Сергей Миронов считает, что идея с бранчами далеко не новая, но сейчас к ней вернулись по прагматичным причинам.

«Идея с бранчами не нова. Сейчас у ресторанного рынка серьезный спад, и многие пытаются опять вспомнить про бранчи и каким-то образом заманить гостей. В принципе есть заведения, которые устанавливают специальные цены на бранчи, снижают их очень сильно относительно основного меню. И какой-то поток у многих получается. Совершенно разные люди заходят на бранчи, не только молодежь. Молодые действительно меньше пьют, пьют почему-то, к сожалению, энергетики, что я считаю гораздо вреднее алкоголя. Ну и на бранчи приходят и люди постарше тоже. Либо компания, либо кто-то с работы заскакивает. Все-таки офисники — это основная публика на бранчи. То же самое, что и ланч. Бизнес-ланч идет по более низкой цене и блюдо попроще», — объясняет Сергей Миронов.

Для кого бранч в Барнауле уже стал привычкой

Гид и соавтор проекта "Две Юли в Барнауле" Юлия Дворникова считает, что в определенной городской среде бранчи уже стали привычным форматом.

«Именно в нашем окружении многие люди ходят на бранчи. Но чаще всего это либо тематические групповые встречи, либо встречи с подругами. В целом нам кажется, что бранчи выбирают предприниматели, блогеры, креаторы и представители подобных профессий, так как для них это возможность встретиться, обсудить дела и как-то красиво и продуктивно активно начать свой день. Насчет алкоголя в бранчах, наше мнение, что это не главное преимущество. Сейчас в принципе тренд на здоровый образ жизни. Особенность меню бранча — это как раз его комбинированность между обедом и завтраком», — считает эксперт.

Юлия Дворникова уверена, что бранч — это роскошный досуг в середине дня или обед с комфортом.

В России чаще популярны завтраки, а не классические бранчи

Совладелец петербургского джаз-клуба "ЭтоБар" Григорий Танхилевский отмечает, что в России этот термин используется не так широко, как за рубежом.

«Я не встречал массовой рекламы бранчей. Не бранчи, а, скорее, завтраки популярные — а-ля карт. Бранчи — это, скорее, сервировка а-ля буфет. Еще в России это очень часто называют шведский стол. Я вижу очень много рекламы зарубежных заведений, в которых востребованны бранчи. Именно вот этот формат сейчас в тренде у блогеров, тиктокеров. У тех, кто пишет о своих путешествиях, об общепите — европейском, китайском», — отметил предприниматель.

Вино в обед и работа онлайн

Маркетолог ресторана кавказской кухни "Пили-Швили" в Барнауле Анастасия Миллер говорит, что интерес к бранчам в городе все-таки растет.

«Да, мы действительно замечаем увеличение интереса к бранчам среди своих гостей. Особенно стало популярно это среди как раз миллениалов и зумеров. Думаем, что это связано с работой онлайн. Мы часто видим подружек, которые пьют вино и просекко в обед. Такой тренд, скорее всего, возник в связи с изменением ритма жизни, растущим спросом на гибкий график и желанием сочетать работу, отдых и социальные контакты. Плюс много деловых встреч у нас проводится с бутылочкой вина. Мы считаем, что бранч — это, скорее всего, способ совместить приятное с полезным», — считает Анастасия Миллер.

По данным РИА Новости, россияне в целом стали меньше пить. В марте потребление алкоголя снизилось в 68 регионах страны. За последние 12 месяцев показатель на душу населения сократился с 8,5 до 7,5 литра. При этом в 17 регионах потребление, наоборот, выросло.

Если судить по отзывам представителей отрасли, в Барнауле бранчи пока не стали таким же массовым явлением, как в Москве или Санкт-Петербурге. Но интерес к ним уже заметен. Особенно среди тех, кто работает в гибком графике, ведет деловые встречи вне офиса или просто хочет совместить еду, общение и красивую подачу в середине дня.