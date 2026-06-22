Здоровое питание и спорт должны стать нормой жизни для каждого ребенка

22 июня 2026, 22:19, ИА Амител

Детское ожирение / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Детское ожирение превращается в серьезную проблему как для России, так и для всего мира, заявил Лео Бокерия, главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, президент "Лиги здоровья нации" и академик РАН, в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что детское ожирение стало тревожной тенденцией, затрагивающей и нашу страну. Бокерия указал на главные факторы, способствующие распространению этой болезни.

«Главная причина — это фастфуд и недостаток физической активности. Удивительно, сколько времени сегодня молодые люди проводят, уткнувшись в свои смартфоны. В мое время мы с друзьями не могли представить себе день без футбола, постоянно устраивали различные соревнования, проверяя свою скорость и ловкость», — поделился он своими наблюдениями.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора, сообщила, что благодаря государственным усилиям, в частности, организации бесплатного питания для школьников младших классов, удалось замедлить рост числа случаев ожирения. По ее словам, это не только делает питание доступным, но и позволяет соблюдать определенные правила, что, в свою очередь, меняет вкусовые привычки детей: они стали меньше солить еду и потреблять меньше сахара. Теперь важно распространить этот опыт на другие возрастные группы, подчеркнула Попова.