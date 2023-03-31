Большинство россиян поддерживают сокращение рабочего дня в пятницу

Только 13% опрошенных заявили, что не сумеют выполнить свои задачи

31 марта 2023, 15:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Большинство россиян поддерживает сокращение рабочего дня в пятницу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование портала SuperJob.

"Подавляющее большинство россиян (77%) поддержали инициативу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов сделать пятницу сокращённым днём с работой до обеда", – сказано в статье.

При этом 77% респондентов заявили, что сокращение рабочего дня не скажется на объёмах выполняемой работы, и лишь 13% признались, что не успеют выполнить поставленные задачи.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сокращение рабочего дня не обсуждают.