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Большинство россиян поддерживают сокращение рабочего дня в пятницу

Только 13% опрошенных заявили, что не сумеют выполнить свои задачи

31 марта 2023, 15:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Большинство россиян поддерживает сокращение рабочего дня в пятницу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование портала SuperJob.

"Подавляющее большинство россиян (77%) поддержали инициативу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов сделать пятницу сокращённым днём с работой до обеда", – сказано в статье.

При этом 77% респондентов заявили, что сокращение рабочего дня не скажется на объёмах выполняемой работы, и лишь 13% признались, что не успеют выполнить поставленные задачи.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сокращение рабочего дня не обсуждают.

Комментарии 19

  • Все хотят бухать в пятницу!
    31 марта, Гость   Ответить
  • КТО? кто это большинство? Кто работу делать будет , если вся страна в пятницу отдыхать будет? Я сейчас оо своей работе говорю. Мне 5 дней с трудом хватает , чтобы все дела переделать. Когда обедала спокойно уже не помню. Обычно в одной руке вилка, а другая в компе.
    31 марта, Гость   Ответить
  • Работа, работа, перейди на Федота...
    31 марта, Гость   Ответить
  • Я еще понимаю, если бы производительность труда в стране была бы одна из самых высоких в мире, а то на уровне ряда африканских стран. Прям реально куда не глянь - везде окружающие тебя люди, вместо того что бы рассказывать какие они проекты хотят реализовать, что достигнуть. Только и трындят: ой поскорей бы конец рабочего дня (утром), ой поскорей бы выходной; сегодня пятница - почти входной; среда - маленькая пятница; поскорей бы отпуск и т.п. Ё... кто работать будет? Лентяи и тунеядцы!
    31 марта, Гость   Ответить
  • "Все хотят бухать в пятницу!" --- Гость, кто все? Ты и твои приятели-алкаши?
    31 марта, Гость   Ответить
  • да я каждый день бухаю. и при этом работаю. и че?
    31 марта, Гость   Ответить
  • Какая партия предложила? пойду за них голосовать!
    31 марта, Гость   Ответить
  • "да я каждый день бухаю. и при этом работаю" --- Гость, кем работаешь? Дворником, например, можно каждый день бухать и чего-то там мести. У нас такой дворник был как-то в организации. Мог и в запой уйти, и не чистить двор. Зачем держали - хз.
    31 марта, Гость   Ответить
  • да я каждый день бухаю. и при этом работаю. и че?---Пить и нормально работать? Ох уж эти сказочники.
    31 марта, Гость   Ответить
  • Гость, кем работаешь--- БУХГАЛТЕРОМ. Вечером за ужином 2 рюмочки перед сном самое то
    31 марта, Гость   Ответить
  • Зачем держали - хз.---Да пусть, свои жизни пропивают.
    31 марта, Гость   Ответить
  • "БУХГАЛТЕРОМ. Вечером за ужином 2 рюмочки перед сном самое то" --- Гость, аккуратнее с ежедневным употреблением алкоголя. Люди незаметно подсаживаются на него, и уже не могут даже заснуть спокойно, пока не примут. Коварная это штука, даже если понемногу, но каждый день выпивать.
    31 марта, Гость   Ответить
  • Гость, "пойду голосовать" Единая Россия. Пойдешь голосовать?
    31 марта, Гость   Ответить
  • Терпеть не могу пятницы потому что всегда приходится работать до поздна! Надо запретить тупоголовым назначать важные задачи на конец недели.
    31 марта, Гость   Ответить
  • У меня вообще можно с работы не уходить Уходишь, потому что надо поесть и поспать Думаю , что так у многих
    01 апреля, Гость   Ответить
  • Терпеть не могу пятницы потому что всегда приходится работать до поздна! Надо запретить тупоголовым назначать важные задачи на конец недели.----становишься руководителем и отпускаешь всех в пятницу в обед. Нет? Почему? Ты слишком тупоголова для этого
    01 апреля, Гость   Ответить
  • "становишься руководителем и отпускаешь всех в пятницу в обед. Нет? Почему? Ты слишком тупоголова для этого" --- Гость, так это ты тупоголов, раз не понимаешь простого факта - НЕ ВСЕ хотят быть начальниками, многим это нафиг не сдалось.
    01 апреля, Гость   Ответить
  • Гость, Че совсем ку ку. Зарплату снизят на столько же. Может и часы в день увеличить. Для нас хорошего в этом ничего нет только на ухудшение положения и доходов.
    01 апреля, Гость   Ответить
  • НЕ ВСЕ хотят быть начальниками, многим это нафиг не сдалось.----ну тогда работай на дядю по его правилам и не чирикай. Либо ищи дядю, который готов тебя в пятницу после обеда отпускать
    02 апреля, Гость   Ответить
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