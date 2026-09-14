"Будет хороший щелчок по носу". Памфилова высказалась о кандидатах, пропускающих дебаты

Председатель ЦИК подчеркнула, что государство дает шанс представить свою позицию, а неявка подрывает доверие избирателей

14 сентября 2026, 17:29, ИА Амител

Выборы в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что кандидаты, которые не участвуют в предвыборных дебатах, могут лишиться поддержки избирателей и проиграть выборы. Свое мнение она озвучила в интервью ТАСС во время Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.

По словам Памфиловой, государство дает кандидатам возможность представить свою позицию, и если претендент на депутатский мандат ею не пользуется, это ставит под сомнение его готовность к работе в парламенте.

"Государство предоставляет время — приходи, только, если ты такой замечательный, убеди своих избирателей. А если человек пренебрегает, значит, ну какой он депутат? Я думаю, что таких людей никто и не изберет. Поэтому это им будет хороший щелчок по носу", — отметила глава ЦИК.

При этом Памфилова уточнила, что из‑за неявки отдельных кандидатов сорвалось лишь незначительное число дебатов. Она также добавила, что не пришедших на дебаты претендентов уже публично осудили:

"Мы уже их постыдили за это".

Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва намечены на 18–20 сентября 2026 года. В федеральном бюллетене будут представлены десять политических партий: "Единая Россия", ЛДПР, Партия прямой демократии, "Зеленые", "Справедливая Россия", "Родина", КПРФ, Партия пенсионеров, "Коммунисты России" и "Новые люди".

Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября под лозунгом "Следуй за мечтой". Ожидается, что мероприятие соберет десять тысяч молодых лидеров — по пять тысяч из России и других стран. Кроме того, в программе фестиваля примет участие тысяча подростков в возрасте от 14 до 17 лет.