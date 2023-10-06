Буланова рассказала, что артисты не получат денег за трибьют Юрия Шатунова

По словам певицы, она готова выступить, несмотря на угрозы продюсера "Ласкового мая"

06 октября 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Российская певица Татьяна Буланова рассказала подробности предстоящего концерта памяти солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова. Ее слова передает NEWS.ru.

Артистка, которая ранее комментировала угрозы продюсера группы Андрея Разина, заявила, что собирается выйти на сцену. Слова Разина о "сатанинском концерте" она не понимает.

Кроме того, Татьяна Буланова рассказала, что певцы будут выступать на памятном концерте бесплатно, а собранные средства направят семье Юрия Шатунова.