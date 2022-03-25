Барнаульский завод резинотехнических изделий стал участником нацпроекта «Производительность труда»

На «РТИ Барнаул» прошло стартовое совещание по реализации национального проекта «Производительность труда». В мероприятии участвовала рабочая группа проекта, сотрудники предприятия, а также эксперты Регионального центра компетенций.

Генеральный директор Олег Плетнев рассказал об основных целях и задачах, стоящих перед предприятием в рамках реализации нацпроекта. Он также отметил значимость результатов работы для каждого сотрудника.

Эксперт РЦК провёл презентацию нацпроекта, обозначил порядок и особенности внедрения инструментов бережливого производства, а также рассказал об их влиянии на результативность рабочих процессов.

Ранее компания успешно прошла отбор для участия в нацпроекте. Сейчас здесь завершили «этап подготовки», где предприятие проверяли на готовность к началу программы, выбирали пилотный поток, формировали рабочую группу и обучали её.

Следующие три месяца рабочая группа «РТИ Барнаул» будет разрабатывать план по повышению производительности и тиражировать свои разработки на все производственные, вспомогательные и обеспечивающие процессы.

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. Подать заявку можно на сайте, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.