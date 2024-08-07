НОВОСТИОбщество

В Рубцовске ищут подрядчика, который бесплатно снесет гостиницу и заберет ее себе

Ищут подрядчика просто по объявлению

07 августа 2024, 11:15, ИА Амител

Гостиница "Алей" / Фото: сервис "Яндекс Карты"
Гостиница "Алей" / Фото: сервис "Яндекс Карты"

Власти Рубцовска ищут подрядчика на снос четырехэтажной гостиницы "Алей" на улице Калинина, 13, причем работы предлагают выполнить на безвозмездной основе, пишет "Банкфакс".

"В качестве вознаграждения предлагают забрать то, что останется от объекта. Якобы строительные материалы от гостиницы "тянут" почти на 1 млн рублей. Получит заказ первый отправивший заявление на заключение соответствующего договора", – уточняет издание.

Еще 21 марта депутаты местного горсовета одобрили безвозмездный снос гостиницы и дали согласие "на передачу материалов, конструктивных элементов, строительного мусора, полученных в процессе сноса нежилого здания, <…> в собственность исполнителя договора по процедуре сноса".

Ищут подрядчика без проведения торгов, как указывает федеральное законодательство, а просто по объявлению. Никаких особых требований к исполнителям не предъявляют, заявку может подать индивидуальный предприниматель или юридическое лицо.

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НОВОСТИОбщество
Рубцовск снос зданий

Комментарии 5

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Гость

11:17:05 07-08-2024

За бесплатно и чирей не сядет.

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Гость

11:20:19 07-08-2024

Лохов ищут?)

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Мусик

11:27:50 07-08-2024

вот сразу видно что вы в таких мероприятиях не участвовали.
в старых зданиях всегда есть чем пошакалить и поживиться.
потом окажется при вскрытии что здание какого-нить современного элитного тогрцентра наполовину состоит из.

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Элен без ребят

11:39:39 07-08-2024

какое красивое здание!! там наверное условный ракшин человейник воткнуть хочет, да?

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Гость

13:50:50 07-08-2024

Элен без ребят (11:39:39 07-08-2024) какое красивое здание!! там наверное условный ракшин челове... Человейник в Рубцовске? Да бросьте! Заведомо убыточный проект)))

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