В Рубцовске ищут подрядчика, который бесплатно снесет гостиницу и заберет ее себе

Ищут подрядчика просто по объявлению

07 августа 2024, 11:15, ИА Амител

Гостиница "Алей" / Фото: сервис "Яндекс Карты"

Власти Рубцовска ищут подрядчика на снос четырехэтажной гостиницы "Алей" на улице Калинина, 13, причем работы предлагают выполнить на безвозмездной основе, пишет "Банкфакс".

"В качестве вознаграждения предлагают забрать то, что останется от объекта. Якобы строительные материалы от гостиницы "тянут" почти на 1 млн рублей. Получит заказ первый отправивший заявление на заключение соответствующего договора", – уточняет издание.

Еще 21 марта депутаты местного горсовета одобрили безвозмездный снос гостиницы и дали согласие "на передачу материалов, конструктивных элементов, строительного мусора, полученных в процессе сноса нежилого здания, <…> в собственность исполнителя договора по процедуре сноса".

Ищут подрядчика без проведения торгов, как указывает федеральное законодательство, а просто по объявлению. Никаких особых требований к исполнителям не предъявляют, заявку может подать индивидуальный предприниматель или юридическое лицо.