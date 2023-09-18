Центр Барнаула встал в огромных пробках
Самая напряженная обстановка – на Красноармейском проспекте
18 сентября 2023, 13:10, ИА Амител
В центре Барнаула днем 18 сентября собрались пробки, дорожная ситуация в городе тем временем оценивается на 5 баллов из 10, следует из данных 2ГИС.
Самый крупный затор растянулся на проспекте Красноармейском от пересечения с Чкалова до Молодежной. Также машины стоят в противоположном направлении от гостиницы "Барнаул" до Молодежной. Помимо этого, трудности наблюдаются на проспекте Социалистическом, улицах Молодежной, Крупской, Димитрова, проспекте Ленина.
Кроме того, частично загружены улицы Советской Армии, Шумакова, Взлетная, Солнечная Поляна и другие.
На многих участках дорог при этом работают сотрудники ДПС. В соцсетях люди рассказывают, что видели служебный кортеж – сегодня проходила инаугурация переизбранного на второй срок губернатора Виктора Томенко.
13:13:14 18-09-2023
Из за представления с коронацией ?
13:17:41 18-09-2023
ну почему же?
13:30:55 18-09-2023
Гость (13:17:41 18-09-2023) ну почему же?... Почему пробки? Так потому что люди слишком хорошо стали жить, машин много напокупали!
13:26:13 18-09-2023
Так вам и надо. Это вам за то что на плейбисцит не ходили
14:01:02 18-09-2023
Гость (13:26:13 18-09-2023) Так вам и надо. Это вам за то что на плейбисцит не ходили ... Куда не ходили?
14:01:41 18-09-2023
что на плейбисцит - и не пойдем!
14:16:30 18-09-2023
Мне просто интересно: человек специально пишет с ошибками, считая что это якобы смешно, или просто реально неграмотный) да, и касаемо влияния кортежа на пробки: бросьте чушь собирать) мне конечно смешны все эти потуги на легитимизацию губернаторских полномочий в ходе недавних «выборов», когда выбирать было некого, даже от КПРФ не было. Но как кортеж мог создать пробки) ну не перекрывали же улицы, он ехал просто с сопровождением ГИБДД с мигалками. Проехал и проехал.
15:45:04 18-09-2023
Гость (14:16:30 18-09-2023) Мне просто интересно: человек специально пишет с ошибками, с... "Касаемо" - нет такого слова.
20:33:23 18-09-2023
Гость (15:45:04 18-09-2023) "Касаемо" - нет такого слова. ... https://ru.m.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE - это вам про слово "касаемо". А вообще купите себе орфографический словарь, много нового узнаете
15:48:31 18-09-2023
Гость (14:16:30 18-09-2023) Мне просто интересно: человек специально пишет с ошибками, с... КПРФ не было, так это потому что коммунистам Прусакова знатно подгадила: и в АКЗС из партии депутаты вышли из-за ее политики и характера, и муниципальный фильтр она не смогла пройти, тупо не хотела договариваться. Такое чувство, что казачок засланный, чтоб коммунистов слить.