Центр Барнаула встал в огромных пробках

Самая напряженная обстановка – на Красноармейском проспекте

18 сентября 2023, 13:10, ИА Амител

Пробка на Красноармейском проспекте / Фото: amic.ru

В центре Барнаула днем 18 сентября собрались пробки, дорожная ситуация в городе тем временем оценивается на 5 баллов из 10, следует из данных 2ГИС.

Самый крупный затор растянулся на проспекте Красноармейском от пересечения с Чкалова до Молодежной. Также машины стоят в противоположном направлении от гостиницы "Барнаул" до Молодежной. Помимо этого, трудности наблюдаются на проспекте Социалистическом, улицах Молодежной, Крупской, Димитрова, проспекте Ленина.

Кроме того, частично загружены улицы Советской Армии, Шумакова, Взлетная, Солнечная Поляна и другие.

На многих участках дорог при этом работают сотрудники ДПС. В соцсетях люди рассказывают, что видели служебный кортеж – сегодня проходила инаугурация переизбранного на второй срок губернатора Виктора Томенко.