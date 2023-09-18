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Центр Барнаула встал в огромных пробках

Самая напряженная обстановка – на Красноармейском проспекте

18 сентября 2023, 13:10, ИА Амител

Пробка на Красноармейском проспекте / Фото: amic.ru
Пробка на Красноармейском проспекте / Фото: amic.ru

В центре Барнаула днем 18 сентября собрались пробки, дорожная ситуация в городе тем временем оценивается на 5 баллов из 10, следует из данных 2ГИС.

Самый крупный затор растянулся на проспекте Красноармейском от пересечения с Чкалова до Молодежной. Также машины стоят в противоположном направлении от гостиницы "Барнаул" до Молодежной. Помимо этого, трудности наблюдаются на проспекте Социалистическом, улицах Молодежной, Крупской, Димитрова, проспекте Ленина.

Кроме того, частично загружены улицы Советской Армии, Шумакова, Взлетная, Солнечная Поляна и другие.

На многих участках дорог при этом работают сотрудники ДПС. В соцсетях люди рассказывают, что видели служебный кортеж – сегодня проходила инаугурация переизбранного на второй срок губернатора Виктора Томенко.

Пробки

Комментарии 10

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Гость

13:13:14 18-09-2023

Из за представления с коронацией ?

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Гость

13:17:41 18-09-2023

ну почему же?

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Гость

13:30:55 18-09-2023

Гость (13:17:41 18-09-2023) ну почему же?... Почему пробки? Так потому что люди слишком хорошо стали жить, машин много напокупали!

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Гость

13:26:13 18-09-2023

Так вам и надо. Это вам за то что на плейбисцит не ходили

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Гость

14:01:02 18-09-2023

Гость (13:26:13 18-09-2023) Так вам и надо. Это вам за то что на плейбисцит не ходили ... Куда не ходили?

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Гость

14:01:41 18-09-2023

что на плейбисцит - и не пойдем!

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Гость

14:16:30 18-09-2023

Мне просто интересно: человек специально пишет с ошибками, считая что это якобы смешно, или просто реально неграмотный) да, и касаемо влияния кортежа на пробки: бросьте чушь собирать) мне конечно смешны все эти потуги на легитимизацию губернаторских полномочий в ходе недавних «выборов», когда выбирать было некого, даже от КПРФ не было. Но как кортеж мог создать пробки) ну не перекрывали же улицы, он ехал просто с сопровождением ГИБДД с мигалками. Проехал и проехал.

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Гость

15:45:04 18-09-2023

Гость (14:16:30 18-09-2023) Мне просто интересно: человек специально пишет с ошибками, с... "Касаемо" - нет такого слова.

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Эксперт

20:33:23 18-09-2023

Гость (15:45:04 18-09-2023) "Касаемо" - нет такого слова. ... https://ru.m.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE - это вам про слово "касаемо". А вообще купите себе орфографический словарь, много нового узнаете

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ыть

15:48:31 18-09-2023

Гость (14:16:30 18-09-2023) Мне просто интересно: человек специально пишет с ошибками, с... КПРФ не было, так это потому что коммунистам Прусакова знатно подгадила: и в АКЗС из партии депутаты вышли из-за ее политики и характера, и муниципальный фильтр она не смогла пройти, тупо не хотела договариваться. Такое чувство, что казачок засланный, чтоб коммунистов слить.

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