За пропаганду отказа от детей будет грозить штраф, а иностранцев заставят сдавать биометрию

01 декабря 2024, 06:40, ИА Амител

Все иллюстрации к материалу: amic.ru

Самым громким изменением, которое произойдет в декабре, конечно, станет нашумевший в России запрет пропаганды чайлдфри. Но будут и другие новшества. Так, численность армии увеличат, а для въезжающих в страну иностранцев введут новые обязательные нормы.

Подробнее об этих и других самых важных изменениях, которые ждут россиян в декабре, – в карточках на amic.ru.

1 Чайлдфри под запретом С 4 декабря в России начнет действовать нашумевший закон о запрете пропаганды чайлдфри. Документ, единогласно принятый Госдумой и Советом Федерации, запрещает представлять идеологию отказа от деторождения в позитивном ключе в СМИ, кино, интернете и рекламе. Также запрещено навязывать эти идеи детям. Следить за соблюдением новых норм будет Роскомнадзор. Ведомство сможет вносить сайты, пропагандирующие чайлдфри, в свой реестр запрещенной информации. А владельцев соцсетей обяжут тщательно следить за тем, не публикуют ли подобный контент их пользователи. Для нарушителей также предусмотрели серьезные штрафы. Так, за публичную пропаганду идеологии чайлдфри гражданам придется платить от 1 до 100 тысяч рублей, должностным лицам – до 200 тысяч рублей, а юридическим лицам – до миллиона рублей. Кроме того, деятельность последних власти смогут приостановить на срок до 90 дней. Еще более жесткие наказания предусмотрены для тех, кто использует для пропаганды СМИ или продвигает запрещенные идеи среди детей. За подобные нарушения физлиц будут штрафовать на сумму до 400 тысяч рублей, должностных лиц – до 800 тысяч рублей, а юрлиц – до 5 миллионов рублей.

2 Увеличение армии С 1 декабря в России увеличится официальная штатная численность Вооруженных сил. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. По документу, численность армии составит 2 389 130 человек, около 1,5 млн из которых – непосредственно военнослужащие. Таким образом, общий штат вооруженных сил увеличится на 180 тысяч человек. Напомним, о необходимости иметь в стране не менее 1,5 млн военных еще в 2022 году заявлял Сергей Шойгу, который тогда был министром обороны. Нынешний указ, по сути, – финальный шаг к достижению этой цели. До этого штатную численность увеличивали в 2023-м: до 2 209 130 человек, 1,32 млн из которых – военнослужащие.

3 Въезд иностранцев в РФ Сразу два нововведения, которые начнут действовать в декабре, касаются правил въезда иностранцев в Россию. Во-первых, иностранных граждан обяжут сдавать биометрию при безвизовом въезде в РФ. Сначала инициативу опробуют в рамках эксперимента: норма будет действовать лишь в пунктах пропуска в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский, а также на автомобильном пункте пропуска Маштаково (Оренбургская область). Далее практику распространят на все пропускные пункты. Жителей Белоруссии требование сдавать отпечатки пальцев не коснется. Также нововведения не касаются детей младше 6 лет, сотрудников диппредставительств и работников организаций, которые имеют аккредитацию в России. Во-вторых, изменят правила проведения экзаменов для мигрантов по русскому языку, истории России и основам российского законодательства. Аттестовать приезжих смогут лишь государственные учреждения, попавшие в официальный перечень правительства РФ. Они же будут и выдавать сертификаты. Передавать это право коммерческим организациям с 1 декабря будет запрещено. Размер платы за экзамен установит кабмин.

4 Длительные свидания в СИЗО Осужденные, находящиеся в следственном изоляторе, получат право на длительные свидания. Прежде они даже теоретически не могли получить возможность встретиться с родственниками на долгий срок. Напомним, длительность такого свидания – трое суток. Теперь это возможно, если заключенный получит письменное согласие лица или органа, в чьем производстве находится уголовное дело. Также появится и возможность заменить право на длительное свидание. Альтернативы – краткосрочное свидание или телефонный разговор.

5 Оформление парковочного места в собственность С 4 декабря власти упростят процедуру оформления в собственность парковочного машино-места. Ранее, если парковка находилась в общей долевой собственности, желающим приватизировать место нужно было получить согласие всех соседей. Теперь обходить каждого не придется. Зарегистрировать свое парковочное место как объект недвижимости можно будет при помощи кадастрового инженера. Он сам определит границы и подготовит технический план, а также разместит информацию для соседей в общедоступных местах. Если в течение 30 дней он не получит возражений, то местоположение парковочного слота будет считаться согласованным. После этого человек смело может подавать документы на регистрацию собственности.

6 Компенсация за средства реабилитации Инвалидам или их представителям с декабря будет проще получить денежную компенсацию за самостоятельную покупку технических средств реабилитации (ТСР). Устройства, внесенные в индивидуальную программу реабилитации, по закону положены людям с инвалидностью бесплатно. Но если человек не хочет ждать очереди, он может купить необходимое оборудование и сам. В этом случае Соцфонд выплатит компенсацию в течение 20 дней. Теперь появится возможность написать заявление с просьбой предоставить информацию о размере компенсации (и получить ответ тоже) удаленно. Сделать это можно на "Госуслугах".