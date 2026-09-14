Чечня возглавила рейтинг самых некурящих регионов

В топ также вошли Северная Осетия — Алания, ЯНАО и Мордовия

14 сентября 2026, 09:34, ИА Амител

Отказ от курения, сломанная сигарета / Фото: amic.ru

По данным Минздрава РФ, которые приводит РИА Новости, Чеченская Республика лидирует в России по минимальному уровню курения.

В августе доля курящих жителей в Чечне составила всего 0,32%. Среди других регионов с наиболее низкими показателями — Краснодарский край (4,4%), Ингушетия (5,97%) и Дагестан (8,81%).

Также в число регионов с невысоким уровнем распространения курения вошли Республика Северная Осетия — Алания (10,2%), Ямало‑Ненецкий автономный округ (10,48%) и Республика Мордовия (10,5%). Информация по новым регионам в статистике отсутствует.