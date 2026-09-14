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Чечня возглавила рейтинг самых некурящих регионов

В топ также вошли Северная Осетия — Алания, ЯНАО и Мордовия

14 сентября 2026, 09:34, ИА Амител

Отказ от курения, сломанная сигарета / Фото: amic.ru
Отказ от курения, сломанная сигарета / Фото: amic.ru

По данным Минздрава РФ, которые приводит РИА Новости, Чеченская Республика лидирует в России по минимальному уровню курения.

В августе доля курящих жителей в Чечне составила всего 0,32%. Среди других регионов с наиболее низкими показателями — Краснодарский край (4,4%), Ингушетия (5,97%) и Дагестан (8,81%).

Также в число регионов с невысоким уровнем распространения курения вошли Республика Северная Осетия — Алания (10,2%), Ямало‑Ненецкий автономный округ (10,48%) и Республика Мордовия (10,5%). Информация по новым регионам в статистике отсутствует.

Сигареты / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

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Комментарии 5

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Илья

09:43:11 14-09-2026

Правильно делают. Курение это смерть.

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Гость

13:58:01 14-09-2026

Илья (09:43:11 14-09-2026) Правильно делают. Курение это смерть. ... А еще и ДУРЬ несусветная.

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Гость

10:09:11 14-09-2026

А самые высокие? Где дымят больше всего?

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гость

11:56:46 14-09-2026

Может, сигареты они и не курят...

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Гость

12:22:51 14-09-2026

Краснодарский край (4,4%)
---
статистика такая статистика. на 5 умножить или на 10?

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