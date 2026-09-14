Чечня возглавила рейтинг самых некурящих регионов
В топ также вошли Северная Осетия — Алания, ЯНАО и Мордовия
14 сентября 2026, 09:34, ИА Амител
Отказ от курения, сломанная сигарета / Фото: amic.ru
По данным Минздрава РФ, которые приводит РИА Новости, Чеченская Республика лидирует в России по минимальному уровню курения.
В августе доля курящих жителей в Чечне составила всего 0,32%. Среди других регионов с наиболее низкими показателями — Краснодарский край (4,4%), Ингушетия (5,97%) и Дагестан (8,81%).
Также в число регионов с невысоким уровнем распространения курения вошли Республика Северная Осетия — Алания (10,2%), Ямало‑Ненецкий автономный округ (10,48%) и Республика Мордовия (10,5%). Информация по новым регионам в статистике отсутствует.
09:43:11 14-09-2026
Правильно делают. Курение это смерть.
13:58:01 14-09-2026
Илья (09:43:11 14-09-2026) Правильно делают. Курение это смерть. ... А еще и ДУРЬ несусветная.
10:09:11 14-09-2026
А самые высокие? Где дымят больше всего?
11:56:46 14-09-2026
Может, сигареты они и не курят...
12:22:51 14-09-2026
Краснодарский край (4,4%)
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статистика такая статистика. на 5 умножить или на 10?