"Черное небо". О погоде в Алтайском крае днем 20 января

Температура днем составит от -13 до -18 градусов

20 января 2024, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От -13 до -18 градусов ожидается в Алтайском крае днем 20 января. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Местами будет теплее – от -7 до -12 градусов. Без осадков. В утренние часы местами изморозь, возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 2-7 м/с.

В Барнауле от -14 до -16 градусов. Без осадков. В утренние часы возможна изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 2-7 м/с.

В Барнауле и Бийске продолжает действовать режим "черного неба". В обоих городах сохраняются погодные условия, которые неблагоприятны для рассеивания вредных примесей в воздухе первой степени опасности.