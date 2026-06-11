Предприниматели, согласно позиции прокуратуры, могли объединиться ради повышения стоимости проезда

11 июня 2026, 07:15, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Сразу трех рубцовских перевозчиков заподозрили в организации "картеля": они, согласно позиции краевой прокуратуры, могли заключить "ограничивающую конкуренцию" сделку и добиться увеличения на 4 рубля стоимости проезда на нескольких муниципальных маршрутах. Информация о выдвинутом правоохранителями судебном иске размещена в картотеке арбитражного суда Алтайского края.

Прокуратура добивается признания недействительным некоего соглашения, заключенного тремя предпринимателями: Виталием Гетцем, Еленой Павловой и Андреем Саблиным. Именно оно якобы привело к тому, что с 1 ноября 2022 года проезд на рубцовских автобусных маршрутах № 1Т, 3, 6к, 12 и 1 подорожал на 4 рубля.

Кроме того, всем троим предпринимателям, принявшим участие в "заговоре", в случае победы прокуратуры в суде предстоит выплатить государству достаточно крупные суммы денег: 11,4 млн рублей — Гетцу, 4,5 млн рублей — Павловой и 6,5 млн рублей — Саблину. По всей видимости, эти суммы, с точки зрения прокуратуры, могли быть получены за счет упомянутого повышения цен на проезд.

В прошлом споры, связанные с предполагаемым картельным сговором перевозчиков, в Рубцовске уже разгорались. Причем с теми же действующими лицами.

Так, уже упомянутый Андрей Саблин в 2023 году обращался в суд с иском против УФАС из-за аналогичных обвинений в свой адрес. Упоминались в качестве участников сговора в этом процессе и все те же Павлова и Гетц. Арбитражный суд Алтайского края, а также вышестоящие инстанции, впрочем, в том конфликте поддержали позицию УФАС.

Обращали внимание на проблемы, связанные с проездом в Рубцовске и представители ЛДПР. Как ранее сообщал глава регионального отделения Сергей Булаев, активисты партии в начале 2026 года проводили в городе пикеты и сбор подписей против повышения стоимости проезда в автобусах.Напомним, в 2026 году проезд на маршруте №1Т, упомянутом в материалах судебного процесса, подорожал до 50 рублей. Также с 1 апреля 2026 года выросла стоимость проезда на маршрутах № 31 и 32.