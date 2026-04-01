В Рубцовске подорожает проезд на маршруте 1Т до 50 рублей
Маршрут работает по нерегулируемому тарифу, поэтому предприниматель вправе сам устанавливать стоимость
01 апреля 2026, 14:16, ИА Амител
С 13 апреля стоимость проезда и провоза багажа по муниципальному маршруту № 1Т составит 50 рублей за одну поездку. Об этом сообщили в городской администрации.
Перевозчик уведомил мэрию об увеличении тарифа. Организация регулярных перевозок по данному маршруту осуществляется по нерегулируемому тарифу, поэтому предприниматель имеет право самостоятельно устанавливать стоимость проезда.
Напомним, с 1 апреля стоимость проезда по муниципальным маршрутам № 31 и 32 также выросла до 50 рублей за поездку. При оплате транспортной картой она составляет 45 рублей. С 1 марта цена увеличилась на маршруте № 14, с 3 марта — № 12, 6К и 3, с 6 марта — на маршруте № 10.
14:23:14 01-04-2026
И правильно. Общественный транспорт в Рубцовске - это давно аттракцион, а не средство перемещения горожан. А аттракционы как бы всегда дороже проезда.
14:45:17 01-04-2026
вы из местных ?
Мне просто интересно - сколько/какую сумму, вы готовы (можете себе позволить) платить за проезд ?
14:35:21 01-04-2026
там скоро только судна на воздушной подушке смогут передвигаться, у колесных средств колеса просто поотлетают