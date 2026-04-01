В Рубцовске подорожает проезд на маршруте 1Т до 50 рублей

Маршрут работает по нерегулируемому тарифу, поэтому предприниматель вправе сам устанавливать стоимость

01 апреля 2026, 14:16, ИА Амител

Маршрутка в городе / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

С 13 апреля стоимость проезда и провоза багажа по муниципальному маршруту № 1Т составит 50 рублей за одну поездку. Об этом сообщили в городской администрации.

Перевозчик уведомил мэрию об увеличении тарифа. Организация регулярных перевозок по данному маршруту осуществляется по нерегулируемому тарифу, поэтому предприниматель имеет право самостоятельно устанавливать стоимость проезда.

Напомним, с 1 апреля стоимость проезда по муниципальным маршрутам № 31 и 32 также выросла до 50 рублей за поездку. При оплате транспортной картой она составляет 45 рублей. С 1 марта цена увеличилась на маршруте № 14, с 3 марта — № 12, 6К и 3, с 6 марта — на маршруте № 10.